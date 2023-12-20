Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя

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Украинские военные не эвакуируют раненых с поля боя из-за страха перед российскими дронами, которые наносят удары по приближающейся технике ВСУ. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
«На многих участках фронта техника не выезжает на передовую, потому что, как только она появляется на расстоянии трех-четырех километров от передовой, ее сразу атакуют российские дроны. На некоторых участках – до восьми километров», - пояснил Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.
По его словам, раненых товарищей украинские военные выносят с поля боя на руках.
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