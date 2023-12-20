Экс-депутат Рады предложил ехать в Артемовск тем, кто говорит о дефиците снарядов в ВС РФ

Певец Аким Апачев сообщил, что сейчас с Иваном Охлобыстиным, попавшим под обстрел ВСУ на Донбассе, все в порядке. Он жив, однако есть трещина в ребре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».