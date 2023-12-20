Экс-депутат Рады предложил ехать в Артемовск тем, кто говорит о дефиците снарядов в ВС РФ

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Бывший депутат Рады Игорь Лапин заявил, что утверждения украинских пропагандистов и экспертов о дефиците снарядов у армии России не обоснованы и предложил им посетить Артемовск, чтобы убедиться в этом.
«У них дефицита снарядов нет. Все, кто говорят про дефицит снарядов, я предлагаю им поехать под Бахмут (украинское название Артемовска — ред.) Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите», — предложил Лапин в эфире YouTube-канала «Сейчас».
При этом, по его словам, ВСУ испытывают реальный снарядный голод. Особенно сильно от этого страдает пехота. Он предупредил, что в случае, если поставки западного вооружения не возобновятся, украинские военные вынуждены будут покинут занимаемые позиции.
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Элина Позднякова