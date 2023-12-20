На Украине планируют создать 50 тысяч FPV-дронов в декабре

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В планах Украины производство 50 тысяч FPV-беспилотников в декабре.
Об этом министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил в Telegram-канале.
20 декабря Камышин сообщил, что в 2024 году Киев планирует произвести более миллиона разведывательно-ударных беспилотников FPV и более 11 тысяч ударных дронов средней и большой дальности.
В этот же день издание Newsweek информировало, что платформа по поддержке ВСУ United24 приобретёт пять тысяч дронов-камикадзе для компенсации недостаточной работы артиллерии.
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«Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV-дронов. Кроме FPV-дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности, и более 1000 дронов с дальностью за 1000 километров», — сообщил Камышин.
В этот же день издание Newsweek информировало, что платформа по поддержке ВСУ United24 приобретёт пять тысяч дронов-камикадзе для компенсации недостаточной работы артиллерии.
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Мария Фирсова