Военэксперт Кнутов: после США и другие страны захотят провести ядерные испытания
Испытания ядерного оружия Вашингтоном могут привести к тому, что другие страны тоже захотят обзавестись подобным вооружением. Такую точку зрения высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, президент США Дональд Трамп дал распоряжение о немедленной подготовке к проведению испытаний ядерного оружия.
По мнению Кнутова, Трамп принял такое решение в ответ на российские испытания новейшего вооружения
«Демонстрация "Буревестника" и "Посейдона" вызвала колоссальный резонанс в мире. И стало понятно, что американцы отстают. Поэтому они решили на демонстрацию новых российских технологий ответить таким образом», — пояснил Кнутов в беседе с RT.
Эксперт считает, что такое решение может спровоцировать другие страны создать собственное ядерное оружие или провести соответствующие испытания.
В свою очередь начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов заявил Общественной Службе Новостей, что заявление Трампа о готовности провести испытания ядерного оружия стоит воспринимать всерьёз.
«Трамп традиционно завышает ставки, чтобы затем вести переговоры с позиции силы. Его заявление — это ультиматум, адресованный в первую очередь России и призванный создать фон для будущих контактов, в том числе в Будапеште или на других площадках», — считает Самойлов.
Тем временем Россия проводит испытания «Буревестника» и «Посейдона» и демонстрирует готовность ядерной триады в качестве сдерживания «оголтелости и бездумности американской политики».
Таким образом, за громкими словами Трампа скрывается не хаос, а расчет, заключил эксперт.