Военэксперт Кнутов: после США и другие страны захотят провести ядерные испытания

31 октября 2025, 18:12

Фото: iStock/3DSculptor

Испытания ядерного оружия Вашингтоном могут привести к тому, что другие страны тоже захотят обзавестись подобным вооружением. Такую точку зрения высказал военный эксперт Юрий Кнутов.





Напомним, президент США Дональд Трамп дал распоряжение о немедленной подготовке к проведению испытаний ядерного оружия.



По мнению Кнутова, Трамп принял такое решение в ответ на российские испытания новейшего вооружения





«Демонстрация "Буревестника" и "Посейдона" вызвала колоссальный резонанс в мире. И стало понятно, что американцы отстают. Поэтому они решили на демонстрацию новых российских технологий ответить таким образом», — пояснил Кнутов в беседе с RT.

«Трамп традиционно завышает ставки, чтобы затем вести переговоры с позиции силы. Его заявление — это ультиматум, адресованный в первую очередь России и призванный создать фон для будущих контактов, в том числе в Будапеште или на других площадках», — считает Самойлов.