Американский ядерный полигон стал «кучей ржавчины»
WP: ядерный полигон в Неваде стал кучей ржавчины, его восстановление займет годы
Ядерный полигон в Неваде не готов к возобновлению физических испытаний из-за потери компетенций и износа оборудования. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывших сотрудников объекта.
Последние подземные испытания проводились здесь в 1992 году. Сейчас же полигон нуждается в ремонте: те, кто посетил его недавно, назвали оборудование для прокладки туннелей «кучей ржавчины». Экс-чиновники, опрошенные изданием, считают, что на восстановление объекта уйдут годы.
«Кадровый вопрос — это серьезная проблема. Руководители испытаний — не бюрократы. Это была не толпа, собирающаяся для презентации в PowerPoint. У этих людей было много грязи под ногтями», — заявил экс-чиновник Пол Дикман, который лично участвовал в ряде испытаний на полигоне.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп дал распоряжение о немедленной подготовке к проведению испытаний ядерного оружия.