Американский ядерный полигон стал «кучей ржавчины»

31 октября 2025, 08:46

WP: ядерный полигон в Неваде стал кучей ржавчины, его восстановление займет годы

Фото: iStock/Dennis Swanson - Studio 101 West Photography

Ядерный полигон в Неваде не готов к возобновлению физических испытаний из-за потери компетенций и износа оборудования. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывших сотрудников объекта.





Последние подземные испытания проводились здесь в 1992 году. Сейчас же полигон нуждается в ремонте: те, кто посетил его недавно, назвали оборудование для прокладки туннелей «кучей ржавчины». Экс-чиновники, опрошенные изданием, считают, что на восстановление объекта уйдут годы.

«Кадровый вопрос — это серьезная проблема. Руководители испытаний — не бюрократы. Это была не толпа, собирающаяся для презентации в PowerPoint. У этих людей было много грязи под ногтями», — заявил экс-чиновник Пол Дикман, который лично участвовал в ряде испытаний на полигоне.