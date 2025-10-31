Достижения.рф

Картаполов: Если США возобновят ядерные испытания, РФ поступит аналогично

Фото: iStock/Gerasimov174

Россия может возобновить ядерные испытания, если на это пойдут США. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Напомним, Трамп дал распоряжение о немедленной подготовке к проведению испытаний ядерного оружия.

«Мир отреагировал по-разному. Наши друзья за это порадовались. Наши недруги озаботились. Европа вообще молчит. Ну, им сказать нечего. Они просто не знают, что сказать. Трамп отреагировал в свойственной манере. Ничего лучше не придумал: поручил возобновить ядерные испытания», — заявил Картаполов Life.ru.

Он подчеркнул, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными. Однако, по словам депутата, обладание этим оружием делает Россию сильнейшей в мире державой.

Картаполов также отметил, что Москва соблюдает договоренности о запрете ядерных испытаний, но может предпринять аналогичные меры, если партнёры нарушат существующий договор.
Элина Позднякова

