Картаполов: Если США возобновят ядерные испытания, РФ поступит аналогично
Россия может возобновить ядерные испытания, если на это пойдут США. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Напомним, Трамп дал распоряжение о немедленной подготовке к проведению испытаний ядерного оружия.
«Мир отреагировал по-разному. Наши друзья за это порадовались. Наши недруги озаботились. Европа вообще молчит. Ну, им сказать нечего. Они просто не знают, что сказать. Трамп отреагировал в свойственной манере. Ничего лучше не придумал: поручил возобновить ядерные испытания», — заявил Картаполов Life.ru.
Он подчеркнул, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными. Однако, по словам депутата, обладание этим оружием делает Россию сильнейшей в мире державой.
Картаполов также отметил, что Москва соблюдает договоренности о запрете ядерных испытаний, но может предпринять аналогичные меры, если партнёры нарушат существующий договор.