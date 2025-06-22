Военэксперт Коновалов: У Израиля есть шансы по захвату уранового завода в Иране
Израиль способен захватить иранский урановый завод в Фордо, на что Тегеран ответит блокированием Ормузского пролива. Так считает военный эксперт, кандидат исторических наук, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
Напомним, Израиль рассматривает возможность отправки спецназа на ядерный иранский объект в Фордо.
«Подобным образом проводить операцию бесперспективно — она будет раскрыта, и будут применены все меры противодействия с очевидным негативным результатом для её организаторов. Израиль может только рассчитывать на людей, которые являются их агентами внутри страны», — сказал Коновалов в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, израильтяне действуют оригинально и находят новые подходы и способы воздействия на противника.
Также эксперт отметил, что в ответ на операцию по захвату уранового завода Иран перекроет Ормузский пролив, такой шаг приведет к росту цен на нефть и вызовет критику со всех сторон. Тем не менее нефтяной рычаг остаётся очень серьёзным козырем Ирана, который он может использовать.
В свою очередь научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с RT отметил, что пока сложно предугадать реакцию Ирана на американские удары.
«Целью американских ударов может быть просто нанесение ущерба атомному и ракетно-баллистическому потенциалу Ирана. Тогда можно сказать, что цель достигнута. Либо цель США все-таки предполагает подрыв, а, может быть, даже и свержение политического режима, который сегодня существует в Тегеране», — сказал Кортунов.
По его словам, попытка свержения властей Ирана приведет к эскалации конфликта. Тем не менее эксперт надеется, что так далеко все не зайдет.