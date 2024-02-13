Военэксперт Кошкин раскрыл цели евротура Зеленского

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Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что целью предстоящей поездки президента Украины по странам западной Европы является «собирание денег», в первую очередь.
По его мнению, главной поддержкой здесь выступают США, которые помогают Киеву, так как разрушительные процессы сейчас идут не только на Украине, но и в самих штатах.
А политолог Юрий Светов объяснил попытки США и Великобритании убедить страны G7 в необходимости учредить должность специального посланника по Украине, у которого будет постоянный доступ к Владимиру Зеленскому, обычной европейской бюрократией.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить столицы ЕС в связи с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая состоится на этой неделе.
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«Чтобы это преодолеть, даются рекомендации. Сначала Рише Сунак приехал, потом Жозеп Боррель, должен был ехать Макрон, но он отказался. Тогда они засылают Зеленского, чтобы он поехал по Европе и с одной стороны, вышибал деньги, а с другой — чтобы США вычислили настроения стран», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Кошкин.
«Когда они сталкиваются с нерешаемой проблемой, то тут же предлагают учредить комиссию, совет или ввести новую должность», — прокомментировал в беседе с RT Светов.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить столицы ЕС в связи с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая состоится на этой неделе.
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Мелисса Тимофеева