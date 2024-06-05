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Военный эксперт Станислав Крапивник заявил, что Россия, продолжая экономическое сотрудничество с Западом и тем самым «играя по его правилам», совершает ошибку.
Так он прокомментировал, в частности, экспорт русского титана в страны НАТО.
А военкор Игорь Жданов отметил особую нужду Германии в донбасском литии. Как передаёт RT его слова, страна готова вкладывать огромные деньги в конфликт на Украине для того, чтобы иметь возможность приобретать ценный для неё ресурс как можно дешевле.
Ранее сообщалось, что в результате совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудники ФСБ и органы военной контрразведки Центрального военного округа нашли в Артемовском районе ДНР схрон, который был заготовлен украинскими полицейскими в 2014 году.
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В ДНР выявлен схрон с заготовленным Украиной в 2014 году оружием
«Западные люди практичные. Если они нацелены на что-то, то будут идти к этому холодно и планомерно. Урон себе при этом они будут всячески стараться минимизировать. Если мы будем играть по правилам Запада — проиграем. Потому что сами эти законы, условия заточены под то, чтобы именно мы проиграли. Мы не можем давать им то, что они от нас просят», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» специалист.
А военкор Игорь Жданов отметил особую нужду Германии в донбасском литии. Как передаёт RT его слова, страна готова вкладывать огромные деньги в конфликт на Украине для того, чтобы иметь возможность приобретать ценный для неё ресурс как можно дешевле.
Ранее сообщалось, что в результате совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудники ФСБ и органы военной контрразведки Центрального военного округа нашли в Артемовском районе ДНР схрон, который был заготовлен украинскими полицейскими в 2014 году.
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В ДНР выявлен схрон с заготовленным Украиной в 2014 году оружием
Мелисса Тимофеева