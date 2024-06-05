В ДНР выявлен схрон с заготовленным Украиной в 2014 году оружием

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В результате совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудники ФСБ и органы военной контрразведки Центрального военного округа нашли в Артемовском районе ДНР схрон, который был заготовлен украинскими полицейскими в 2014 году. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что изъято 20 автоматов, около 190 пистолетов, а также почти 20 000 боеприпасов к стрелковому оружию.
После проверки оружие и боеприпасы передадут в подразделения Министерства обороны России.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую область погиб 5-летний ребенок, ранения получили 11 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Установлено, что сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса», — добавили в ведомстве.
После проверки оружие и боеприпасы передадут в подразделения Министерства обороны России.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую область погиб 5-летний ребенок, ранения получили 11 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова