В ДНР выявлен схрон с заготовленным Украиной в 2014 году оружием

В результате совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудники ФСБ и органы военной контрразведки Центрального военного округа нашли в Артемовском районе ДНР схрон, который был заготовлен украинскими полицейскими в 2014 году. Об этом пишет ТАСС.