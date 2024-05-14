Военэксперт Леонков назвал основную причину визита Блинкена в Киев

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Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев связан с неудачами украинской армии на фронте.
«Одной из причин визита Блинкена в Киев стали успехи наших войск на харьковском направлении. Это оказалось внезапным для ВСУ. И это наступление «проспала» разведка НАТО, которая мониторит линию боевого соприкосновения. Перед этим были удары по военной инфраструктуре, и, скорее всего, попали в те склады, на которые шли пакеты помощи», — пояснил в беседе с «Известиями» Леонков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что вооружение из нового пакета помощи США уже поступает на Украину.
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Мелисса Тимофеева