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Австрийский полковник в отставке Мик Райан считает, что Украина рискует потерять значительную часть своей армии, если будет решит удерживать Харьковскую область. Такое мнение он высказал в статье для газеты The New York Times (NYT).
По мнению Райана, попытка украинских властей удержать контроль над Харьковской областью может привести к серьезным потерям в рядах армии, и в ближайшем будущем Вооруженные силы Украины могут столкнуться с «мрачными событиями».
Он отмечает, что моральный дух украинских военнослужащих снижается, так как российское наступление на Харьковском направлении оказалось очень мощным и масштабным.
Ранее национальная полиция Украины сообщила о том, что начиная с 10 мая около 970 жителей были эвакуированы из приграничных населенных пунктов Харьковской области.
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Он отмечает, что моральный дух украинских военнослужащих снижается, так как российское наступление на Харьковском направлении оказалось очень мощным и масштабным.
Ранее национальная полиция Украины сообщила о том, что начиная с 10 мая около 970 жителей были эвакуированы из приграничных населенных пунктов Харьковской области.
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Артем Кузьмин