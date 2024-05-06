Военэксперт Литовкин исключил радиационное поражение экологии от учения РФ с ТЯО

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Военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность в том, что учения России по применению тактического ядерного оружия не нанесёт природе радиационного поражения из-за использования имитаторов.
«Я считаю, что вместо ядерных боеголовок будут использованы имитаторы. Ведь Россия уже давно взяла на себя обязательство не проводить ядерные испытания! Но раньше мы были полноценными участниками Договора в всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а теперь отозвали свою подпись, так как договор не ратифицировали ни США, ни Китай, ни Индия», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.
Кроме того, по убеждению специалиста, Россия и в ходе учений ядерных ударов наносить не станет, и окружающая среда останется незагрязненной радиоактивными изотопами.
Ранее Генштаб по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации начал подготовку к проведению военных учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. Отмечалось, что в ходе учений будут проведены мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
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