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Военэксперт Литовкин исключил радиационное поражение экологии от учения РФ с ТЯО

06 мая 2024, 23:56
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность в том, что учения России по применению тактического ядерного оружия не нанесёт природе радиационного поражения из-за использования имитаторов.
«Я считаю, что вместо ядерных боеголовок будут использованы имитаторы. Ведь Россия уже давно взяла на себя обязательство не проводить ядерные испытания! Но раньше мы были полноценными участниками Договора в всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а теперь отозвали свою подпись, так как договор не ратифицировали ни США, ни Китай, ни Индия», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.

Кроме того, по убеждению специалиста, Россия и в ходе учений ядерных ударов наносить не станет, и окружающая среда останется незагрязненной радиоактивными изотопами.



Ранее Генштаб по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации начал подготовку к проведению военных учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. Отмечалось, что в ходе учений будут проведены мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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#россия
#испытания
#учения
#оборона
#ядерное оружие
Записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ
Die Zeit: более шести тысяч видео с совещаниями ВС Германии слили в интернет
07 мая 2024, 00:20

Фото: istock / Kamila Kozioł

Записи секретных совещаний бундесвера слили в сеть. Как сообщает Die Zeit, речь идет о как минимум 6 тысячах видео. Часть материалов отмечена как «конфиденциальные».
По данным издания, утечка информации произошла из-за уязвимости платформы Webex, которую разработали специально для Вооруженных Сил ФРГ. В частности, в общий доступ попали переговоры о передаче Украине крылатых ракет Taurus.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности немецких войск отправиться на помощь союзникам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российская сторона неоднократно заявляла о стремлении западных стран затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой республики, станут законными целями для ВС РФ.

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#переговоры
#германия
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Госдеп США заявил о признании Путина президентом России
Госдеп: Штаты не отправят своего представителя на инаугурацию Путина
06 мая 2024, 23:40

Фото: сайт Кремля

В госдепартаменте США заявили, что не считают выборы в РФ честными, но признают Владимира Путина президентом государства. Об этом в ходе брифинга сказал глава пресс-службы американского ведомства Мэттью Миллер, трансляция шла на YouTube.
Представитель Госдепа отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли США присутствовать на инаугурации российского лидера 7 мая. Когда одна из журналисток спросила, означает ли это, что Вашингтон бойкотирует церемонию, Миллер ответил: «Нашего представителя там не будет. Вы можете сделать выводы сами».

Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По информации ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов. Глава РФ вступает в пятый президентский срок.

Ранее Путин поблагодарил членов правительства России за совместную работу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#сша
#цик
#youtube
#путин
#рф
#владимир путин
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«Ситуация тяжёлая»: Политолог Бардин о возможной замене Байдена на Обаму
06 мая 2024, 23:32

Фото: iStock/vchal

Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Максим Бардин высказал мнение о том, что возможная рокировка перед выборами на пост президента США от Демократической партии действующего президента США Джо Байдена на кандидатуру супруги бывшего президента США Мишель Обамы говорит о сложной ситуации.
Специалист отметил, что Обама может стать последним шансом демократов, поскольку все понимают, что шансы на победу Байдена крайне ничтожны. При этом Бардин отметил, что если замена кандидатуры всё-таки состоится, то это будет серьёзным шагом.

«Но, если люди готовы идти на такие ужасные политические поступки, значит, ситуация совсем тяжёлая», — добавил в беседе с Pravda.Ru Бардин.

Специалист усомнился, что в случае назначения на пост кандидата в президента США от Демократической партии Мишель Обама сможет выиграть предстоящие выборы без фальсификации.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах, намеченных на осень этого года. Выступая на митинге перед сторонниками в Огайо, Трамп также назвал президента США Джо Байдена «серьезной угрозой для демократии».

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#выборы
#сша
#президент
#пост
#политика
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Местные СМИ: К Рафаху приближается бронетехника Израиля
06 мая 2024, 23:21

Фото: istock / e-crow

К городу Рафах на юге Газы приближается бронетехника Армии обороны Израиля. Как сообщает Телеграм-канал «360», ссылаясь на местные информагентства, танки ЦАХАЛ прорвал забор анклава в направлении города.
В пресс-службе израильской армии сообщили о нанесении точечных ударов по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха.

6 мая ЦАХАЛ начали военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся порядка полутора миллиона палестинцев, которые вынуждены бежать с севера и центральной части сектора.

Ранее глава политюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта о согласии с их инициативой о прекращении огня в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#танки
#израиль
#цахал
#сектор газа
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Госдеп США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине
Госдеп: США не видят причин для корректировки готовности своих ядерных сил
06 мая 2024, 22:06

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Соединённые Штаты не видят необходимости в корректировке готовности своих ядерных сил. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Таким образом в ведомстве ответили на сообщения о предстоящих учениях России по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на угрозы западных стран.

Миллер подчеркнул, что в ведомстве не наблюдают никаких признаков того, что российская сторона собирается применить ядерное оружие на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время провести учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного вооружение. Эти учения, помимо прочего, направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета России.

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#госдеп
#сша
#ядерное оружие
#учения
#россия
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Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина
06 мая 2024, 21:45

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай поддержит мирную конференцию, которую признает и Россия, и Украина. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Китайский лидер подчеркнул, что конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, что показывает исторический опыт. Китайские власти призывают возобновить диалог и обещают поддержать проведение мирной конференции, которую признают обе стороны и которая пойдёт в условиях равноправия.

Си Цзиньин подчеркнул, что выступает против использования конфликта для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.

Ранее председатель КНР призвал Евросоюз провести совместную работу над проработкой условий переговоров по Украине.

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#китай
#россия
#украина
#евросоюз
#переговоры
#конфликт
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Шольц заявил о готовности немецких войск отправиться на помощь союзникам
Шольц: 35 тысяч немецких военных готовы отправиться на помощь союзникам
06 мая 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Порядка 35 тысяч немецких военных готовы прийти на помощь союзникам в случае необходимости. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в рамках пресс-конференции в Риге после переговоров с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии.
«Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Германия готова защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность странам НАТО на возможное введение их войск в страну, поскольку это позволит «отбросить армию России».

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#шольц
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ХАМАС согласился на перемирие в Газе
ХАМАС сообщил Катару и Египту о согласии с предложением по Газе
06 мая 2024, 20:54

Фото: iStock/ronniechua

Глава политюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта о согласии с их инициативой о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.
Отмечается, что Хания провёл телефонные разговоры с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и министром разведки Египта Аббасом Камелем.

В минувшие выходные делегация ХАМАС прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении боевых действий в секторе Газа и освобождении заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова защищаться до конца.

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#хамас
#израиль
#переговоры
#конфликт
#сектор газа
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Путин поблагодарил членов правительства России за совместную работу
06 мая 2024, 20:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин накануне своей инаугурации прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за проделанную работу.
Он напомнил, что работа нынешнего состава российского правительства начиналась в период пандемии, что стало сложным испытанием. Однако его удалось пройти достойно.

Затем в 2022 году России пришлось принять серьёзное решение для защиты жителей Донбасса, на которыми на протяжении восьми лет издевались власти Украины. Тогда все дискуссии привели к выводу о том, что мирными средствами эту проблему решить не удастся.

Путин продолжил, что после начала СВО против России была развёрнута экономическая агрессия. Страны Запада пытались всеми силами довести страну до безработицы, закрыть все предприятия. Однако этого достичь не удалось, даже, наоборот, российская экономика начала расти быстрее, чем мировая. По итоговым показателям удалось опередить не просто страны Евросоюза, но и все государства «Большой семёрки».

В заключение своей речи глава государства отметил, что за время работы правительства удалось достичь весомых результатов и набрать хороший темп развития.

Формирование нового правительства будет осуществлено в ближайшее время. Путин поручил, чтобы во время смены не возникало пауз в исполнительской власти.

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#россия
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