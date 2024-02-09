Военэксперт Матвийчук назвал истинные причины увольнения Залужного

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский сменил на посту главкома ВСУ Валерия Залужного из-за того, что последний был слишком самостоятельным и не смог вести работу с уже «повзрослевшим» украинским главой.
«Залужный был самостоятельным. Когда Зеленский стал президентом Украины, ему понадобился генерал, разбирающийся в военной науке. По мере взросления Зеленского как лидера взрослел и Залужный. Настал момент, когда они в одном гнезде не могли уместиться. Поэтому Зеленский выкинул Залужного, так как последний начал вести свою игру», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Матвийчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному за два года защиты Украины. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.
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Мелисса Тимофеева