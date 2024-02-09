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Военэксперт Матвийчук назвал истинные причины увольнения Залужного

Военэксперт Матвийчук: «В одном гнезде не могли уместиться»
09 февраля 2024, 18:29
Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский сменил на посту главкома ВСУ Валерия Залужного из-за того, что последний был слишком самостоятельным и не смог вести работу с уже «повзрослевшим» украинским главой.

«Залужный был самостоятельным. Когда Зеленский стал президентом Украины, ему понадобился генерал, разбирающийся в военной науке. По мере взросления Зеленского как лидера взрослел и Залужный. Настал момент, когда они в одном гнезде не могли уместиться. Поэтому Зеленский выкинул Залужного, так как последний начал вести свою игру», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Матвийчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства армией и предложил «оставаться в команде». Зеленский отметил, что выразил благодарность Залужному за два года защиты Украины. Он подчеркнул, что в ходе беседы они обсудили вопросы модернизации ВСУ.

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#пост
#владимир зеленский
#всу
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Мособлизбирком изложил членам территориальных избиркомов правила предвыборной агитации
09 февраля 2024, 18:42

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Мособлизбирком провёл в формате видеоконференцсвязи обучение территориальных избирательных комиссий Подмосковья. Темой стали правила предвыборной агитации.
«Предвыборная агитация среди кандидатов и политических партий, выдвинувших своих кандидатов, – один из важнейших этапов кампании по выборам президента России. Кандидаты и партии вправе размещать агитационные материалы в средствах массовой информации с 19 февраля по 14 марта», – говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.
В задачи членов территориальных избирательных комиссий региона входит контроль за соблюдением предвыборной агитации на территориях городских округов Московской области. Так, например, агитационные материалы не должны размещаться на зданиях избирательных комиссий и ближе, чем в 50 метрах от входа в помещения для голосования.
«На семинаре мы обратили внимание членов территориальных избирательных комиссий Подмосковья на порядок проведения предвыборной агитации и ответственность за нарушение её этапов в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», – рассказал старший аналитик контрольно-ревизионного отдела правового управления Мособлизбиркома Владимир Лапшин.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

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#подмосковье
#московская область
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В Словакии высказались об истерике после интервью Путина Карлсону
Вице-спикер Словакии Блага: западные либералы выступают против свободы
09 февраля 2024, 18:30

Фото: сайт Кремля

Западные либералы устроили истерику после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, что говорит об их ненависти к свободе и рациональной дискуссии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.
Он подчеркнул, что такая реакция либералов показывает затуманенность их сознания собственной же пропагандой.

Блага добавил, что такой же «ментальный спазм» Запада наблюдался в период нацизма в Германии, когда было запрещено любое инакомыслие. В то время главной целью было уничтожение России, чего пытаются добиться и сейчас.

Политик отметил, что Словакия выступает за мир и отвергает неконструктивную критику в отношении России и Белоруссии. Он подчеркнул важность понимания мнения России, поскольку только зная его можно прийти к компромиссу.

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#интервью
#владимир путин
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Физиогномист Воеводин выявил стеснение Карлсона во время интервью с Путиным
09 февраля 2024, 18:15

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Физиогномист Олег Воеводин заявил, что во время интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным у первого явно прослеживается некоторое стеснение.
«Во время интервью можно заметить стеснение у Такера Карлсона. Об этом свидетельствуют его красные уши. Ему неудобно, неловко, он чувствует себя не в своей тарелке рядом с президентом России», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Воеводин.

Путин, в свою очередь, по мнению специалиста, чувствовал себя хозяином ситуации.

А вот председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратил внимание в этом интервью на тему, касающуюся задержанного по обвинению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.

«Очень интересно, как президент чётко дал понять, что есть все шансы для того, чтобы арестованный за шпионаж журналист вернулся на родину. Журналист Карлсон, который поставил этот вопрос, также получил дополнительный аргумент в свою пользу. Я считаю, что позитивный исход диалога приведёт к тому, что задержанный журналист может получить все возможности для того, чтобы в рамках переговорного процесса, который уже аккуратно идёт, но, видимо, не динамично, вернуться на родину», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

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#интервью
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Дед главы МИД Германии Бербок был ярым нацистом, сообщает Bild
Bild: дед главы МИД Германии Бербок был нацистом и служил в вермахте
09 февраля 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был пламенным нацистом и офицером вермахта. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на данные Федерального архива.
Отмечается, что Вальдемар Бербок в годы Второй мировой войны служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий и был активным приверженцем нацистской идеологии. В те годы он читал запрещённую ныне книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф»*. А в 1944 году он получил в награду гитлеровский крест «За военные заслуги».

Ранее его внучка часто говорит о деде во время своих выступлений, однако она не упоминала о его убеждениях и взглядах.

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#нацизм
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«Бахмутский мясник»: как «убирали» Залужного и чего ждать ВСУ от русского «генерала 200»
Новый главком ВСУ Сырский: что известно
09 февраля 2024, 17:26

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Слухи об их конфликте ходили давно, однако стали ли они причиной кадровых перестановок, кто теперь будет руководить украинской армией, и почему решение Зеленского в США назвали «огромной авантюрой», читайте в материале «Радио 1».

Увольнение Залужного: хронология событий


2 ноября 2023 года главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью британскому изданию The Economist, в котором заявил, что военный конфликт с Россией «зашел в тупик». Уже 4 ноября его слова прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который не согласился с высказываниями главкома и заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой.

7 ноября 2023 года впервые появилась информация о том, что на Украине рассматривают вопрос об отставке Залужного, об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев, который известен своими оппозиционными взглядами. Вскоре его заявление опроверг советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

19 декабря 2023 года Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что генштаб ВСУ обратился к нему с просьбой о дополнительной мобилизации, в рамках которой предлагалось призвать 450-500 тысяч человек, в связи с чем законодательство в этой части необходимо ужесточить. Через несколько дней Залужный опроверг заявления украинского президента.

На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного
На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного

29 января 2024 года украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному уйти в отставку, однако тот не согласился. Подобную информацию распространяли зарубежные СМИ. Так, издание The Washington Post писало, что информация о возможном отстранении Залужного распространяется с целью повлиять на союзников Украины, которые замедлили поставки военной помощи.

1 февраля 2024 года Валерий Залужный в беседе с CNN рассказал, что западные санкции не оказали на Россию ожидаемого влияния, и ВС РФ по-прежнему имеют преимущество на линии фронта.

2 февраля 2024 года The Washington Post сообщило, что Белый Дом официально уведомлен о намерении Зеленского отправить главкома ВСУ в отставку.

8 февраля 2024 года Владимир Зеленский провел встречу с Валерием Залужным, в ходе которой поблагодарил главнокомандующего и обсудил с ним, какие обновления необходимы в руководстве ВСУ.

Вскоре об «отставке» Залужного сообщили нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко и министр обороны Рустем Умеров.

В офисе Зеленского смену главнокомандующего объяснили необходимостью «не допустить застоя на линии фронта». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Необходимо пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году. Нужно не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения», - заявил Подоляк.

Президент Украины объяснил свое решение тем, что сложности на фронте в Донецкой области повлияли на настроения украинского народа, который стал реже говорить о победе.

«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе. Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, что Украина, украинская армия способны побеждать», — заявил Зеленский.

Место Залужного занял русский генерал Сырский


На пост главнокомандующего ВСУ 8 февраля был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Будущий военачальник родился во Владимирской области и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Его родители по-прежнему проживают на территории РФ.

Сырский начал службу в 1986 году. Он руководил штабом КТО во время военного конфликта на Донбассе в 2014 году, командовал обороной Киева после начала СВО, руководил наступлением в Харьковской области и обороной Бахмута.

Именно после боев в Бахмуте Сырский получил прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник». Несмотря на большие потери и полное окружение города российской армией, военачальник посылал бойцов на поле боя, обрекая их на смерть. СМИ писали, что в результате боев за Бахмут ВСУ потеряли более 72 тысяч человек.


Чем обернется для ВСУ отставка Залужного


Агентство Reuters назвало увольнение главкома ВСУ «огромной авантюрой» Зеленского. Авторы статьи уверены, что отставка Залужного может нанести удар по моральному духу войск на фронте, так как кадровые перестановки произошли именно в тот момент, когда преимущество на фронте практически на всех направлениях за российской армией.

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В Дании заявили о военной угрозе со стороны России
Поульсен: Россия может атаковать НАТО в течение трёх-пяти лет
09 февраля 2024, 17:24

Фото: iStock/A-Basler

Россия может напасть на страны НАТО в ближайшие годы, с таким заявлением выступил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в интервью для Jyllands-Posten.
«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность 5-ю статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые данные, которые сейчас выходят на первый план», — прокомментировал ситуацию Поульсен.

По словам главы датского оборонного ведомства, Копенгагену необходимо в срочном порядке приступить к наращиванию своего военного потенциала, поскольку Россия достигла большого прогресса в этой области.

Напомним, ранее аналогичную мысль высказал вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, необходимо быть готовыми к любому сценарию в отношении РФ.

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#нато
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В МИД ответили Украине на слова об отсутствии пленных в сбитом Ил-76
Захарова усомнилась, помнит ли Киев о Залужном, после слов Данилова об Ил-76
09 февраля 2024, 17:02

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что в сбитом ракетой Patriot военном самолете Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Свое мнение дипломат озвучила в беседе с РИА новости.

Захарова отметила, что такие заявления звучат абсурдно.

«Хочется спросить: а [экс-главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — задалась вопросом дипломат.
Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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Экономист Белов объяснил забастовки европейских фермеров
09 февраля 2024, 15:51

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Кандидат экономических наук, заместитель директора Института Европы РАН, завотделом страновых исследований, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов заявил, что причиной забастовок европейских фермеров является то, что у них забирают дотации.
«Они бастуют, так как у них отнимают то, к чему они привыкли за 70 лет. ЕС дотировал сельское хозяйство, в том числе за счёт средств из национальных бюджетов. Теперь этого их лишают. Но в каждой стране свои особенности. Там множество бюрократии, требований. Но фермеров это не устраивает. В результате первыми начали немцы, потом их поддержали партнёры, коллеги из других стран. Право у фермеров на протесты есть», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Белов.

При этом, он подчеркнул, что формы протестов во всех странах разные.

Ранее директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» рассказал о причинах и последствиях протестов фермеров в Европе.

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#сельское хозяйство
#политолог
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Политолог Светов: После интервью Путина отношение Запада к России не изменится
09 февраля 2024, 15:40

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным не изменит отношение Запада к нашей стране.
«У людей, которые находятся у власти, отношение к России не поменяется. Эти люди, начиная с президента США Джо Байдена и заканчивая руководителем Прибалтийских государств, видят одну задачу — нанести поражение России или не допустить нашей победы. Речь идёт не только об Украине, а о глобальном понимании вопроса, их цель сейчас — разделить Россию на несколько государств, чтобы суметь справиться с ней», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Что касается рядовых американских граждан, то им, скорее всего, будет интересно это интервью. Однако и в их сознании, считает эксперт, оно, скорее всего, мало что сможет изменить. При этом, он отметил, что важно не изменение отношения людей к нашей стране, а понимание ими мотивов поступков с нашей стороны.

Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также подтвердил, что политический истеблишмент Запада не изменит после этого своего отношения к России.

«Это не означает, что сейчас что-то изменится в американской политике. Более того, можно предположить, что сейчас мейнстримные СМИ в США и Европе будут разбирать это интервью по косточкам, критикуя и президента Путина, и журналиста Карлсона. Но тем не менее, конечно, на какую-то часть западной общественности интервью может воздействовать», — прокомментировал в беседе с RT.

Специалист также назвал это интервью крупным медийным событием.

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#владимир путин
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