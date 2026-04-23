Стало известно, зачем Трамп создает «черный» список НАТО

Военэксперт Михайлов: «Черный» список НАТО нужен Трампу для сокращения расходов

Президент США Дональд Трамп создает «черный» список НАТО для сокращения военных расходов. Так считает руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.





Ранее американское издание Politico сообщило о том, что администрация Трампа начала формировать список государств-членов блока НАТО, которые не поддержали военную кампанию США против Ирана. Так, Трамп готовит «белый» и «черный» списки стран НАТО, чтобы в дальнейшем опираться на них для проведения политики.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Михайлов отметил, что Трамп рассматривает все политические действия как сделки.





«Теперь у него появилась новая сделка — это "белый список". Нет сделки — "черный список"», — сказал эксперт.