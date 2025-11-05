Военэксперт раскрыл, как «Буревестник» и «Посейдон» повлияют на обороноспособность РФ
Разработка ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» не имеют аналогов в мире. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
По его словам, ни одна страна на сегодняшний день не имеет подобных технологий.
«Они являются прорывными хотя бы потому, что у них ядерный двигатель, ядерный реактор небольшого размера, который расположен внутри, позволяющий им находиться в своей среде — воздушном пространстве или под водой — бесконечно долго и пролетать или проходить, если это касается торпеды, бесконечно дальние маршруты», — пояснил Литовкин в беседе с RT.
Эксперт подчеркнул, что «Буревестник» и «Посейдон» значительно повышают обороноспособность России и оказывает существенное влияние на силу сдерживания потенциального агрессора.
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данные о наградах для создателей новой ракеты и подводного аппарата являются секретными, пишут argumenti.ru.
«Развитие системы вооружений России должно стать надежным щитом против «горячих голов», потенциально готовых на необдуманные действия», — добавил Песков.