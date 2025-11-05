05 ноября 2025, 14:47

Военэксперт Литовкин: «Буревестник» и «Посейдон» повышают обороноспособность РФ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Разработка ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» не имеют аналогов в мире. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин.





По его словам, ни одна страна на сегодняшний день не имеет подобных технологий.





«Они являются прорывными хотя бы потому, что у них ядерный двигатель, ядерный реактор небольшого размера, который расположен внутри, позволяющий им находиться в своей среде — воздушном пространстве или под водой — бесконечно долго и пролетать или проходить, если это касается торпеды, бесконечно дальние маршруты», — пояснил Литовкин в беседе с RT.

«Развитие системы вооружений России должно стать надежным щитом против «горячих голов», потенциально готовых на необдуманные действия», — добавил Песков.