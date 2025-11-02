WP: российский «Посейдон» изменит правила игры
Автономный подводный комплекс «Посейдон» способен преодолевать огромные расстояния в океане, что делает его уникальным оружием. Об этом пишет The Washington Post.
Эксперт Майкл Б. Петерсен в беседе с изданием охарактеризовал «Посейдон» как «оружие Франкенштейна», подчеркнув его практически неограниченный радиус действия. Аппарат предназначен для скрытной работы в морских глубинах и способен пересечь океан.
«"Посейдон" представляется Россией как оружие, которое изменит правила игры и уничтожит объекты на побережье противников», — говорится в статье.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил об успешных испытаниях подводного аппарата с ядерной силовой установкой «Посейдон». По его словам, мощность новейшей разработки отечественного ВПК существенно превосходит характеристики межконтинентальной ракеты «Сармат».