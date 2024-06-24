Военэксперт раскрыл, когда и на каких условиях США прикажут Украине прекратить огонь

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Соединенные Штаты должны проявить инициативу в урегулировании украинского конфликта с помощью двух телефонных звонков — в Москву и Киев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что премьер-министр в своем заявлении абсолютно прав.
Однако, по мнению военного обозревателя, непонятно, кто в США может осмелиться и позвонить в Москву.
Если в теории все-таки представить такие звонки, то, по словам Виктора Литовкина, единственно возможный вариант: США соглашаются на выдвинутые Владимиром Путиным условия, а Украине командуют прекратить боевые действия.
Он добавил, что с нынешними государственными деятелями США такие звонки невозможны. Это может случиться, если к власти придет экс-президент США Дональд Трамп, но к тому времени Украина потеряет не только те 4 субъекта, которые сейчас есть, но и Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области, заключил военный эксперт.
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«США, действительно, могут прекратить эту войну, потому что именно они ее начали, они ее проводят против России на земле Украины жизнями украинских военнослужащих и судьбами украинского народа. В этом он прав, даже если так напрямую не говорит», — сказал эксперт.
Однако, по мнению военного обозревателя, непонятно, кто в США может осмелиться и позвонить в Москву.
«Непонятно, кто возьмет на себя такую смелость и ответственность. И захотят ли они это сделать? Потому что их задача в этом конфликте — ослабить и разорить Россию: политически, экономически, финансово, истребить российские людские ресурсы. Я думаю, что США не собираются звонить, потому что они не откажутся от желания ослабить Россию до таких пределов, чтобы она не восстановилась», — заявил полковник в отставке.
Если в теории все-таки представить такие звонки, то, по словам Виктора Литовкина, единственно возможный вариант: США соглашаются на выдвинутые Владимиром Путиным условия, а Украине командуют прекратить боевые действия.
«Они могут позвонить в Москву и сказать: «Мы согласны на те условия, которые выдвинул Путин: признать за РФ четыре субъекта, отказаться Украине от вступления в НАТО, демилитаризировать Украину и так далее». В стамбульских соглашениях четко сформулировано, какая должна остаться армия у Украины, какая должна быть власть. А второй звонок в Киев: «Цык, прекратить стрельбу и огонь!» И все — Украина руки по швам, потому там рулят везде и во всем США», — объяснил собеседник.
Он добавил, что с нынешними государственными деятелями США такие звонки невозможны. Это может случиться, если к власти придет экс-президент США Дональд Трамп, но к тому времени Украина потеряет не только те 4 субъекта, которые сейчас есть, но и Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области, заключил военный эксперт.
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Анастасия Бондарева