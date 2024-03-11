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Военэксперт Расмуссен обвинил главу МИД Сикорского в провокациях

11 марта 2024, 15:30
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Военный эксперт, политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил о провокациях главы МИД Польши Радослава Сикорского.
«Сикорский — ещё одна интересная личность, помните, ещё до того, как он оказался на своей должности, когда взорвали трубопровод «Северный поток», он написал «Спасибо, США», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Расмуссен.

По мнению эксперта, если Польша действительно вмешается в украинский конфликт, то это грозит польскому государство потерей всей армии.


Ранее Радослав Сикорский заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину для участия в военных действиях. Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об «устрашении Москвы» и отметил, что силы НАТО на Украине не являются чем-то невообразимым».

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#украина
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В Совфеде высмеяли Буданова* за его «говорливость»
Джабаров назвал угрозы Буданова* провести операцию в Крыму самопиаром
11 марта 2024, 16:11

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* о планах организовать «серьёзную операцию» в Крыму являются самопиаром или блефом. Так считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу», — цитирует РИА Новости Джабарова.

Он также отметил, что для руководителя украинской разведки Буданов* является «очень говорливым». По его словам, руководители спецслужб обычно очень молчаливые и никогда не раскрывают свои планы.

Напомним, Буданов* ранее заявил, что Украина собирается провести некую «серьезную операцию в Крыму». В украинской разведке также отметили, что все действия в районе Черного моря за последние два года были «связаны одним стратегическим замыслом».

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#пушилин
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Президент Чехии высказался положительно об отправке войск НАТО на Украину
EurActiv: Президент Чехии поддержал идею отправки войск НАТО на Украину
11 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/HStocks

Президент Чехии Петр Павел уверен, что отправка военнослужащих НАТО на Украину не нарушает никаких международных правил при условии, что они не будут участвовать в военных действиях. Своим мнением он поделился в интервью порталу EurActiv.
Президент Чехии высказал мнение, что с точки зрения международного права и Устава ООН ничто не должно помешать войскам НАТО, а также гражданским лицам, прибывшим из стран альянса, оказывать помощь в обучении ВСУ. Это даже удобнее, чем когда военнослужащие Украины отправляются на обучение в страны НАТО и Евросоюза.

Петр Павел подчеркнул, что есть четкая разница между проведением обучающих мероприятий и развертыванием военных сил НАТО для участия в российско-украинском военном конфликте.

Президент также добавил, что четко усвоил намерения, озвученные Кремлем: «любой, кто оказывает Украине какую-либо помощь, будет законной мишенью для России».

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#нато
#россия
#украина
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Россия разорвала соглашения с Великобританией о рыболовстве
Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыбной ловле
11 марта 2024, 15:02

Фото: istock / Laura Ragsdale

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море.
«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. Инициатором законопроекта является сам глава государства. Это был ответный шаг на санкции и введение Лондоном пошлин, в том числе на российскую белую рыбу.

Отмечается, что соглашение, в основном, имеет одностороннюю направленность и не приносит РФ дохода. Также уточняется, что денонсация документа не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для российской стороны.

Ранее российский лидер призвал создать россиянам все условия для отдыха внутри страны этим летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#соглашение
#владимир путин
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#море
#рф
#рыба
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Военно-морские учения России, Китая и Ирана стартуют 12 марта
Tasnim: Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане
11 марта 2024, 14:29

Фото: iStock/PetruStan

Военно-морские учения «Морской пояс безопасности - 2024» с участием России, Ирана и Китая начнутся 12 марта в северной части Индийского океана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Целями военно-морских учений трех держав являются усиление безопасности, защита международной морской торговли от пиратов и контрабандистов, обмен тактическим военным опытом в части проведения морских операций.

По сведениям агентства Tasnim, в учениях также примут участие представители вооруженных сил Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Омана и ЮАР.

Трехсторонние учения являются продолжением подобных мероприятий, которые уже проводились в прошлом году, и станут основанием для укрепления военного сотрудничества между Россией, Китаем и Ираном.

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#китай
#россия
#иран
#вмф
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США намерены мониторить СМИ в Сербии
11 марта 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Посольство США намерено мониторить СМИ в Сербии.
Для этого уже подыскивается подрядчик, с помощью которого ведомство намерено получить доступ к базе данных с расшифровками основных информационных программ.

«Посольству нужна возможность осуществлять поиск по всеобъемлющей базе данных расшифровок указанных передач по ключевым словам на своё усмотрение, а не в базе данных, составленной из отрывков, относящихся к определённому набору ключевых слов, заданных заранее», — приводит RT уточнение сообщение посольства.

Также сообщается, что США намерены повлиять на снижение явки на предстоящих выборах президента России.

«Администрация Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах в РФ, сообщает Служба внешней разведки. С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам России игнорировать выборы», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику официальных лиц США в преддверии президентских выборов как провокацию.

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#сша
#рф
#сми
#сербия
#политика
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СВР: США пытаются снизить явку на президентских выборах в России
11 марта 2024, 14:08

Фото: iStock/Dragon Claws

США предпринимают попытки снизить явку на выборы президента в России. Об этом заявили в Службе внешней разведки.
Согласно сообщению, с подачи администрации американского президента Джо Байдена через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются сообщения, в которых россиян призывают игнорировать выборы.

Также, по данным внешней разведки, готовятся кибератаки на систему онлайн-голосования. Из-за этого некоторые голоса могут остаться неучтенными.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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В Кремле прокомментировали слухи о смене главкома ВМФ РФ
Песков: Открытых указов о смене главкома ВМФ не было
11 марта 2024, 14:03

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что В России не издавали открытых указов, предусматривающих смену главнокомандующего ВМФ РФ.
Дмитрий Песков высказался относительно новости, что главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности главкома назначен командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

На брифинге для журналистов в Москве 11 марта пресс-секретарь президента России заявил, что открытых указов, подтверждающих кадровую перестановку в руководстве Военно-морского флоте РФ, не было.

«Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать», — отметил Песков.

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#дмитрий песков
#вмф
#россия
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CNN: Россия производит втрое больше снарядов, чем США и ЕС вместе взятые
11 марта 2024, 13:57

Фото: iStock/fotosr

Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские государства вместе взятые. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на разведданные НАТО.
Отмечается, что такие данные говорят о преимуществе России в преддверии очередного российского наступления в зоне СВО. При этом телеканал не поясняет, откуда появилась информация о якобы готовящемся новом наступлении ВС РФ.

Согласно разведданным НАТО, российские оборонные предприятия производят порядка 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, что в год составляет около трёх миллионов снарядов.

Вместе с тем, США и страны Евросоюза ежегодно могут производить не более 1,2 миллионов боеприпасов, которые отправляются на Украину.

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#россия
#сша
#европа
#производство
#оружие
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В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил
Минобороны Белоруссии объявило о проверке боеготовности воинских частей
11 марта 2024, 13:42

Фото: istock / Derek Brumby

В Вооруженных силах Белоруссии началась комплексная проверка боеготовности воинских частей. Сообщение опубликовано в Телеграм-канале Минобороны республики.
«Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. В ходе проверки запланировано передвижение военной техники», — сказано в сообщении ведомства.
В МО уточнили, что личному составу нужно будет направиться в обозначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе со стрельбой. Отмечается, что для передвижения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности могут ввести временные ограничения.

Ранее сообщалось, что гражданин Белоруссии, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт в Карелии, ликвидирован. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#белоруссия
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