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Военный эксперт, политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил о провокациях главы МИД Польши Радослава Сикорского.
«Сикорский — ещё одна интересная личность, помните, ещё до того, как он оказался на своей должности, когда взорвали трубопровод «Северный поток», он написал «Спасибо, США», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Расмуссен.
По мнению эксперта, если Польша действительно вмешается в украинский конфликт, то это грозит польскому государство потерей всей армии.
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