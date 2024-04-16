Военкор Коц рассказал, как назначение командира «Ахмата» отразится на бойцах «Вагнера»

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Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал назначение на должность замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
По словам военкора, назначение Алаудинова выглядит логичным, однако есть некоторые опасения. Коц пояснил, что в спецназе «Ахмат» служат бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которые пришли в подразделение «под личные гарантии Апти Ароновича».
Влившимся в «Ахмат» бойцам пообещали сохранить их самобытность, символику и, главное, систему управления, пояснил он.
Коц выразил надежду на то, что с уходом командира, условия работы всех его подразделений если и будут меняться, то только в лучшую сторону.
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Влившимся в «Ахмат» бойцам пообещали сохранить их самобытность, символику и, главное, систему управления, пояснил он.
Коц выразил надежду на то, что с уходом командира, условия работы всех его подразделений если и будут меняться, то только в лучшую сторону.
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Анастасия Хохлова