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Военкор Коц рассказал, как назначение командира «Ахмата» отразится на бойцах «Вагнера»

16 апреля 2024, 19:41
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал назначение на должность замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
По словам военкора, назначение Алаудинова выглядит логичным, однако есть некоторые опасения. Коц пояснил, что в спецназе «Ахмат» служат бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которые пришли в подразделение «под личные гарантии Апти Ароновича».

Влившимся в «Ахмат» бойцам пообещали сохранить их самобытность, символику и, главное, систему управления, ​пояснил он.



Коц выразил надежду на то, что с уходом командира, условия работы всех его подразделений если и будут меняться, то только в лучшую сторону.

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#вагнер
#чвк
#сво
#вс рф
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Кадыров заявил, что командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новую должность
16 апреля 2024, 19:21

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Апты Алаудинова, командира батальона «Ахмат» и соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили на новую должность. Об этом глава республики написал в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что Алаудинов продолжит деятельность в должности командира спецназа. Глава Чечни выразил уверенность в том, что в новой должности Алаудинов покажет свои лучшие качества и оправдает доверие российского лидера Владимира Путина.

Кадыров добавил, что Алаудинов является «без преувеличения настоящим боевым генералом».

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин назначил послом РФ в Румынии Владимира Липаева. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в Румынии Валерия Кузьмина, который этот пост с 2016 года.

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#владимир путин
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#кадыров
#рф
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Политолог Перенджиев объяснил невозможность ответа Израиля Ирану
16 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/Kardd

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что у Израиля мало шансов для серьёзного ответа Ирану из-за уменьшения своих сторонников и партнёров.
«Израиль и США понимают, что они виноваты и начали первыми. Сдержанная позиция Ирана не позволяет США готовить коалицию против Ирана. Сам Израиль не может создать никакую коалицию без США, а у Ирана возможность есть. Израиль всё больше теряет круг своих партнёров», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее представитель еврейского меньшинства в иранском парламенте Хомаюн Самейя Наджафабади заявил о праве Ирана отвечать на агрессию Израиля для защиты себя и своих интересов.

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#сша
#израиль
#конфликт
#иран
#политика
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«Убиты важные чины»: начало ликвидации командования Украины и гибель Буданова*
Что известно о возможной гибели главы ГУР Украины Кирилла Буданова*
16 апреля 2024, 19:01

Украинские СМИ сообщили о возможной гибели руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Кроме того, появилась информация о том, что на месте Буданова мог быть главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. О том, что известно о «ликвидации» высших чинов Украины, и кого удалось уничтожить российским военным, читайте в материале «Радио 1».

Буданов* и Сырский ликвидированы в районе Чугуева


По данным некоторых источников, Буданов* мог быть в составе инспекционной группы, которая попала под обстрел в городе Чугуеве. В населенном пункте расположены крупные склады ВСУ и база подготовки украинских диверсантов, которую Буданов* курирует лично, поэтому объект мог стать законной целью для ВС РФ.

Телеграм-канал «Военное дело» сообщил, что на месте Буданова* мог быть главком ВСУ Александр Сырский.

«Но все сообщения сейчас идут с упором на то, что убиты важные чины», — говорится в сообщении.


ВС РФ ударили по полигону ВСУ в Чугуеве


Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале сообщил, что в Чугуеве были зафиксированы прилеты.

«В Чугуеве четыре или пять прилетов. ПВО фактически не работала. Город по-прежнему остается одним из главных логистических узлов ВСУ на Сватово-Купянском направлении», — сообщил он.

Однако официальной информации о российской атаке на город не поступало.

Раскрыта личность погибшего на Украине вместо Буданова*


Причиной для слухов о ликвидации Буданова* стала гибель младшего сержанта Павла Петренко, проходившего службу в ВСУ.

По одной из версий, украинский солдат попал под обстрел. Однако некоторые источники сообщают, что он был ликвидирован снайпером.

Неонацист служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Сообщается, что он находился на военной базе в Чугуеве в момент обстрела.


В зоне СВО ликвидируют активистов


За последнюю неделю российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации администратора русскоязычной версии портала «Википедия». Кроме того, был уничтожен спонсор террористической организации Юрий Калмаков.

«Похороны» Буданова* летом 2023 года


Новость о «гибели» Буданова* прежде уже расходилась в СМИ. Летом 2023 года сообщалось, что глава ГУР Украины был ликвидирован в результате ракетного удара ВС РФ. Кроме того, в национальном центре «Украинский дом» уже проводилась подготовка к его захоронению.

Слухи в тот раз спровоцировало исчезновение Буданова из информационного поля, однако в результате эти сведения не подтвердились.

Кроме того, в мае прошлого года сообщалось о тяжелом ранении Буданова*. Ракета ударила в соседнее с его кабинетом служебное помещение. Тогда его в тяжелом состоянии вертолетом вывезли на военную базу в Жешув в Польше.

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#вс рф
#пво
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НАТО начало проводить тренинги для младших специалистов армии Узбекистана
16 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/Derek Brumby

Инструкторы НАТО начали проводить обучение военных Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Обучение проходит на базе центра подготовки младших специалистов Минобороны страны. Продлится оно до 20 апреля. Специалисты из НАТО уже успели ознакомиться с материальной базой и условиями, которые созданы в военном центре.

«Были организованы тренинги по ряду тем по подготовке и квалификации сержантов в странах-членах НАТО, а также состоялся обмен взаимными мнениями по данной теме», — отмечается на сайте.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет учения на границе с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учения
#обучение
#нато
#минобороны
#узбекистан
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США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине
Йеллен: США ищут способ использовать суверенные активы РФ для помощи Украине
16 апреля 2024, 17:50

Фото: iStock/Jon Rehg

Вашингтон ищет способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен во время брифинга.
По словам Йеллен, Киеву необходимо гораздо больше поддержки, чем ему предоставляют Штаты сейчас. Она отметила, что Минфин работает над задачей представить план по использованию российских активов на встрече лидеров G7 в июне.

Уточняется, что в числе возможных мер рассматривается фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ.

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#сша
#россия
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#минфин
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#рф
#украина
#деньги
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Стало известно, случится ли конфликт между Японией и Южной Кореей из-за Токто
Политолог Солонников: Токто не станут причиной конфликта Японии и Южной Кореи
16 апреля 2024, 17:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политолог Дмитрий Солонников выразил уверенность в том, что острова Токто не станут причиной конфликта между Японией и Южной Кореей.
Он пояснил, что проблемы маленьких территорий есть везде, но далеко не всегда из-за них происходят глобальные конфликты.

«Мы видим активное усиление взаимодействия Японии, Южной Кореи и США, активизацию двухсторонних, трёхсторонних и пятисторонних, включая Австралию, Филиппины, иногда Канаду, манёвров, переговоров. Так что всё там будет пока что в рамках той стратегии, которую рисует гегемон региона — США», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.

Он добавил, что США попытаются в том числе из этих двух стран сделать объединение, направленное против России и Китая, поэтому тема островов здесь никакого значения не имеет.

Ранее сообщалось, что Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах на Сахалине. Как заявили в японском МИДе, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности.

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#сша
#япония
#южная корея
#политика
#остров
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В НАТО пугают Европу «гибридной войной» с Россией
Guardian: командование НАТО пугает Европу «гибридной подводной» войной с Россией
16 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/RomanBabakin

Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны». Об этом сообщает Guardian.
По его словам, РФ намерена нарушать работу кабелей и трубопроводов. Малетерр утверждает, что таким способом Москва хочет навредить экономике Европы.

Вице-адмирал отметил, что «подводная гибридная война» России может угрожать безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. К учениям привлекут около 20 тысяч военнослужащих из стран Североатлантического альянса. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.

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#москва
#сша
#учения
#война
#человек
#нато
#всу
#рф
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«Потерянные годы»: в Германии высказались о представительстве фон дер Ляйен в ЕК
Минфин ФРГ: Урсула фон дер Ляйен является бюрократическим бременем Евросоюза
16 апреля 2024, 16:30

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер в ходе экономического конгресса заявил, что бюрократическое бремя экономики Евросоюза должно носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А пять лет её председательства он назвал «потерянными годами».
Он подчеркнул, что последние пять лет с точки зрения конкурентоспособности Евросоюза были потеряны. Теперь перед политиками стоит задача — не потерять её пять.

Линднер также указал на необходимость удвоения потенциального роста немецкой экономики. Первым шагом он назвал поднятие уровня от 0,5% до 1%, то есть до показателей до пандемии коронавируса.

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#германия
#еврокомиссия
#политика
#экономика
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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Путин по просьбе Ирана провел телефонный разговор с президентом Раиси
16 апреля 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин выразил надежду на то, что стороны конфликта не допустят усугубления ситуации и проявят сдержанность.

В свою очередь, Раиси сообщил, что действия Ирана были вынужденными, отметив при этом, что удары по территории Израиля были ограниченными. Также иранский лидер добавил, что страна не заинтересована в эскалации.

Главы государств пришли к выводу, что причины событий на Ближнем Востоке кроются в неразрешенном конфликте между Палестиной и Израилем.

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#владимир путин
#лидер
#иран
#израиль
#переговоры
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