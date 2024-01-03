Военкор Кулько попал в скандал после вопроса Путину на «Итогах года»

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько угодил в скандал после прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом пишет «Утро.ру».
14 декабря 2023 года состоялась прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами совмещённая с большой пресс-конференцией с представителями СМИ. В ходе этого мероприятия военкор Кулько задал президенту вопрос о том, почему раненые в зоне СВО военные должны возвращаться на фронт для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). По его словам, солдатам тяжело это делать, поэтому проблему стоит решить как можно быстрее.
При этом глава государства отметил, что по имеющимся у него данным, раненые военные могут проходить ВВК не только на фронте, но и в местах реабилитации, приводит слова Путина «Утро.ру».
После этого военные корреспонденты и другие СМИ начали активно обсуждать ситуацию на пресс-конференции, придя в итоге к выводу, что этим вопросом Кулько пытался добиться быстрой славы на остросоциальной теме. Пользователи соцсетей, в свою очередь, утверждают, что это было сделано для пиара, хотя такое поведение нетипично для журналистов «Первого канала».
В начале этого года Владимир Путин прибыл в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. В результате общения главы государства с военными выяснилось, что все документы действительно можно оформить на месте, поэтому в возвращении в зону СВО нет необходимости.
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При этом глава государства отметил, что по имеющимся у него данным, раненые военные могут проходить ВВК не только на фронте, но и в местах реабилитации, приводит слова Путина «Утро.ру».
В начале этого года Владимир Путин прибыл в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. В результате общения главы государства с военными выяснилось, что все документы действительно можно оформить на месте, поэтому в возвращении в зону СВО нет необходимости.
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Анастасия Чинкова