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Военкор Кулько попал в скандал после вопроса Путину на «Итогах года»

03 января 2024, 15:54
Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько угодил в скандал после прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом пишет «Утро.ру».
14 декабря 2023 года состоялась прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами совмещённая с большой пресс-конференцией с представителями СМИ. В ходе этого мероприятия военкор Кулько задал президенту вопрос о том, почему раненые в зоне СВО военные должны возвращаться на фронт для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). По его словам, солдатам тяжело это делать, поэтому проблему стоит решить как можно быстрее.

При этом глава государства отметил, что по имеющимся у него данным, раненые военные могут проходить ВВК не только на фронте, но и в местах реабилитации, приводит слова Путина «Утро.ру».


После этого военные корреспонденты и другие СМИ начали активно обсуждать ситуацию на пресс-конференции, придя в итоге к выводу, что этим вопросом Кулько пытался добиться быстрой славы на остросоциальной теме. Пользователи соцсетей, в свою очередь, утверждают, что это было сделано для пиара, хотя такое поведение нетипично для журналистов «Первого канала».

В начале этого года Владимир Путин прибыл в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. В результате общения главы государства с военными выяснилось, что все документы действительно можно оформить на месте, поэтому в возвращении в зону СВО нет необходимости.

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#владимир путин
#военные
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Рейтинг Зеленского снизился из-за провала контрнаступления
CDS: из-за провала контрнаступления сильно снизился рейтинг Зеленского
03 января 2024, 16:19

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

​Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского резко снизился на фоне провального контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera, ссылаясь на данные киевского Международного института социологии.
Отмечается, что в начале проведения Россией спецоперации на Украине рейтинг Зеленского составлял 98%. Однако после неудачно сложившегося контрнаступления он упал до нынешних 60%.

Как уточняет обозреватель газеты Паоло Валентино, население устало от нахождения страны в конфликте, поэтому растёт пессимизм украинцев. Он значительно усугубился после провала контрнаступления, на которое возлагались большие надежды.

Также издание отмечает, что на Украине разгорается внутренний конфликт из-за плохого взаимодействия Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко.

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#владимир зеленский
#рейтинг
#контрнаступление
#всу
#украина
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Захарова ответила на слова главы польского МИД о дальнобойных ракетах для ВСУ
03 января 2024, 15:58

Фото: сайт Кремля

Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действий. Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала политику, что подобные заявления направлены против его же страны.
В своём телеграм-канале она напомнила историю, когда украинская ракета залетела на территорию Польши и убила двух человек. Российский дипломат предположила, что тот случай польских чиновников ничему не научил, рас они мечтают о том, чтобы Украина получила ракеты, способные без проблем долетать до границ Польши.

«Им мало того, что уже прилетало с территории Украины?», — задаётся вопросом Захарова.

Она также отметила, что своих свежих и здравых мыслей у пана Сикорского, вероятно, нет, поэтому он с готовностью озвучивает американские. Тем не менее, вызывает удивление то, что министр практически действует против собственной страны. Хотя ещё большой вопрос, какую страну он считает своей, заключила Мария Захарова.

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#ракеты
#польша
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Евросоюз ввёл санкции против российской компании АЛРОСА
03 января 2024, 13:25

Фото: istockphoto/AlexLMX

Евросоюз внёс в санкционный список крупнейшего российского и мирового производителя алмазов компанию АЛРОСА. Санкции также затронут генерального директора фирмы Павла Маринычева.
Информация об этом появилась в официальном журнале ЕС. В материале указано, что АЛРОСА задействована в том экономическом секторе, который обеспечивает значительные доходы российскому правительству и представителям политической власти. А российские министры и политики ответственны за «аннексию Крыма и дестабилизацию обстановки на Украине», утверждается в документе.

Российская компания объединяет группу алмазодобывающих предприятий. АЛРОСА занимается разработкой месторождений, добычей, обработкой камней и продажей сырья и занимает одну из ведущих позиций в мире по общему объёму добываемых драгоценных камней.

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#доходы
#информация
#ес
#санкции
#правительство
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Украинский политик Медведчук назвал три роковые ошибки Зеленского
Медведчук: Зеленский потерпел крах из-за перехода на нацистскую идеологию
03 января 2024, 13:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые привели его к краху. Об этом заявил лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По его словам, первой ошибкой украинского президента стало привлечение во власть непрофессионалов. Медведчук утверждает, что Зеленский вошёл в политику по привычным для него законам шоу-бизнеса и именно по ним продолжил управление страной.

Так, привлечение в политические круги людей «якобы из народа» является эффектным представлением, но с точки зрения интересов страны оно несёт негативные последствия.

Следующей ошибкой Зеленского политик назвал «переход на нацистскую идеологию». Медведчук подчеркнул, что такие взгляды способны сделать из команды президента «воинов света», а все прочие обвиняются в работе на Россию, являющуюся «вселенским злом».

Переоценка помощи западных союзников стала очередной ошибкой главы государства. Зеленский, не являющийся профессионалом, наивно верил в то, что поддержка Запада перекроет все риски конфликта с российской стороной.

В завершении Медведчук подчеркнул, что Зеленскому придётся заплатить за совершённые ошибки.

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#владимир зеленский
#украина
#политика
#удар
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Президент Токаев: Казахстану пытались навязать модель двоевластия
03 января 2024, 12:15

Фото: сайт Кремля

В Казахстане наблюдались попытки со стороны определённых политических сил навязать стране модель двоевластия. Это происходило после того, как в 2019 году свой пост покинул президент Нурсултан Назарбаев.
Об этом рассказал нынешний казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. В беседе с изданием Egemen Qazaqstan действующий президент отметил, что действия представителей неких политических кругов в этом направлении отличались целенаправленностью и высокой степенью организованности.

По его словам, в те годы политические манипуляторы сумели создать некий параллельный центр власти. Токаев напомнил, что тогда в республике наряду с президентом и верховным главнокомандующим действовал также председатель Совета безопасности в лице бывшего президента. Это явилось причиной некой властной коллизии и стало одной из предпосылок массовых беспорядков в январе 2022 года.

«Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия — тандема», — пояснил Токаев.

Он рассказал, что в те дни прямо заявил Назарбаеву, на протяжении 30 лет руководившему Казахстаном, об опасности любых политических игрищ, которые могут привести страну к краху. Не должно быть в республике старшего и младшего президентов, заключил нынешний лидер страны.

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#президент
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#лидер
#казахстан
#власть
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Песков прокомментировал сообщения о скором «сенсационном заявлении» Путина
Песков опроверг слухи о скором сенсационном заявлении Путина
03 января 2024, 12:12

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Сообщения Telegram-каналов о якобы готовящемся «сенсационном заявлении» президента России Владимира Путина о мировой безопасности являются фейковыми. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что распространившаяся информация не соответствует действительности.

Отмечается, что накануне вечером Telegram-канал «Политджойстик», принадлежащий профессору ВШЭ Марату Баширову, опубликовал пост. В нём сообщалось, что в ближайшие дни российский президент сделает сенсационное заявление, касающееся мировой безопасности. В частности, речь должна якобы пойти об Украине. При этом отмечалось, что речь Путина будет не ультиматумом, а «жёстким по своим параметрам» заявлением.

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Постпредство РФ: Не осудив удары по Белгороду, ОБСЕ приняла сторону Киева
03 января 2024, 11:26

Фото: istockphoto/ricochet64

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид однозначно принял сторону киевских властей. Это стало ясно, когда от неё не последовало ни одного слова осуждения обстрелов Белгорода.
Об этом заявили сотрудники постоянного представительства России при организации в своём официальном телеграм-канале. В сообщении указано, что ныне председательствующая в ОБСЕ Мальта и секретариат организации строго следуют взятому ранее курсу на предвзятые и односторонние оценки ситуации на Украине. Ни один голос не раздался в осуждение варварской атаки ВСУ на Белгород, в результате которой погибли десятки мирных жителей, в том числе дети.

Накануне фрау Шмид и министр иностранных дел Мальты Ян Борг выступили с совместным заявлением, в котором осудили «российские удары по Украине» при этом ни словом не обмолвившись о террористических атаках со стороны киевского режима. В российском представительстве заявили, что подобными действиями руководство ОБСЕ продолжает уверенный курс на окончательное обрушение организации.

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#всу
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Миллионы американцев могут перед выборами лишиться доступа в интернет
Politico: 22 миллиона американцев могут перед выборами остаться без интернета
03 января 2024, 10:25

Фото: istock / rarrarorro

22 миллиона граждан США могут остаться без интернета накануне президентских выборов. Об этом предупреждает издание Politico

По данным информагенства, если Конгрессу не удастся найти способ финансирования «Программы доступной связи», то федеральное правительство Америки должно будет свернуть эту программу, которая помогает малообеспеченным слоям населения оплачивать услуги связи.

«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», — цитирует издание слова члена палаты представителей Дорис Мацуи.
Напомним, президентские выборы в США должны состояться 5 ноября 2024 года.

До этого сообщалось, что государственный долг Штатов перевалил за отметку в 34 триллиона долларов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#выборы
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#правительство
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#услуги
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Мировые проблемы невозможно решить без России, заявил Токаев
Токаев: с Луны ясно, что мировые проблемы невозможно решить без России
03 января 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Без России невозможно решить ни одну из мировых проблем. С такой позицией в интервью изданию Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан») выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и играет важную роль во всей мировой политике.

По его словам, «ясно с Луны», что все государства учитывают позицию российской стороны, поэтому ни одна проблема мирового масштаба не может быть решена без участия и решения страны.

Также Токаев подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин является человеком, словом и делом влияющим на глобальный климат.

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#россия
#мир
#политика
#владимир путин
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