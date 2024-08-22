Военкоры раскрыли, сколько на самом деле солдат ВСУ атаковали Брянскую область

Численность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Брянскую область, была преувеличена в 10 раз. На самом деле в атаке участвовали не 200, а 20 человек.
Слухи о 200 украинских военных в диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), пытавшейся прорваться через оборону, оказались неверными. ДРГ, состоящая из 20 солдат, 21 августа атаковала в районе пограничного поселка Забрама Климовского района Брянской области с огневой поддержкой крупнокалиберного пулемета бронемашины, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Во время обстрела российского пограничного поста, бойцы ПУ ФСБ открыли ответный огонь.
Читайте также:
ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие
Враг у границ России — свежие подробности атаки на Брянск
Прорыв украинской ДРГ пресекли в Брянской области
Во время обстрела российского пограничного поста, бойцы ПУ ФСБ открыли ответный огонь.
«Боестолкновение длилось около получаса, враг понес потери, не добился успеха и откатился обратно на свою территорию», — уточнили авторы Telegram-канала.Ранее сообщалось о нескольких попытках ВСУ атаковать Брянскую область в течение суток. Первая атака длилась полчаса и завершилась отступлением противника. Спустя почти час ВСУ вернулись с подкреплением, но вновь безуспешно.
Читайте также:
ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие
Враг у границ России — свежие подробности атаки на Брянск
Прорыв украинской ДРГ пресекли в Брянской области
Елена Перлова