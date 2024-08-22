ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
В результате обстрела города Шебекино, осуществленного Вооруженными силами Украины (ВСУ), пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадавшая получила минно-взрывную и баротравму, а также осколочные ранения. Она была срочно госпитализирована в Белгород.
Кроме того, в результате обстрела был поврежден остекленный фасад одного из коммерческих объектов, а также пострадал рядом стоящий легковой автомобиль, который был поврежден осколками.
Ранее в Белгородской области произошел инцидент с ударом украинского дрона по легковому автомобилю, в результате которого пострадали два человека. Еще один человек обратился за медицинской помощью после предыдущей атаки.
Напомним, в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными.
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Кроме того, в результате обстрела был поврежден остекленный фасад одного из коммерческих объектов, а также пострадал рядом стоящий легковой автомобиль, который был поврежден осколками.
Ранее в Белгородской области произошел инцидент с ударом украинского дрона по легковому автомобилю, в результате которого пострадали два человека. Еще один человек обратился за медицинской помощью после предыдущей атаки.
Напомним, в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными.
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Елена Перлова