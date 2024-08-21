Прорыв украинской ДРГ пресекли в Брянской области

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Украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник разбит.
«В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», — указано в сообщении главы региона.В Климовском районе располагается место пересечения границ трех стран — России, Белоруссии и Украины.
По предварительным данным военкора Котенка, в сегодняшней атаке на Курскую область участвовали около 200 украинских боевиков.
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