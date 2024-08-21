Прорыв украинской ДРГ пресекли в Брянской области

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады со взятием населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк — укр.) в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Министр отметил, что благодаря их действиям уже освобождены 21 село в Запорожье и ДНР.