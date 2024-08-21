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Враг у границ России — свежие подробности атаки на Брянск

Mash: более 200 украинских диверсантов и 3 БМП пытались вторгнуться в Россию
21 августа 2024, 23:16

В районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными.
Три боевые машины пехоты ВСУ и диверсанты были замечены близ границы около 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками, подобными чешским Bren-2. После получаса боёв, к 19:40, противник был вынужден отступить с серьезными потерями, передает Mash.

В 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением, которая также была безуспешной. К 21:00 диверсанты вновь отступили. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.



Напомним, ранее губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщал, что украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник был разбит.

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Прорыв украинской ДРГ пресекли в Брянской области
Богомаз: украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область
21 августа 2024, 22:57

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник разбит.
«В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», — указано в сообщении главы региона.
В Климовском районе располагается место пересечения границ трех стран — России, Белоруссии и Украины.

По предварительным данным военкора Котенка, в сегодняшней атаке на Брянскую область участвовали около 200 украинских боевиков.

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О тысячах дезертирующих из ВСУ военных сообщила Украина
Рада: Тысячи военнослужащих ВСУ дезертируют из украинской армии
21 августа 2024, 22:52

Украинские военные массово покидают боевые позиции. О самовольном уходе тысяч военнослужащих ВСУ сообщил 21 августа депутат Рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале.
«К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые покинули воинскую часть по разным причинам» – написал Федиенко.

При этом депутат напомнил о декриминализации дезертирства и самоволки на Украине, если солдат сбегает впервые. Также парламентарий указал, что нужно изучать обстоятельства, при которых солдат решил покинуть воинскую часть.

Ранее о масштабном дезертирстве в рядах ВСУ сообщили государственные СМИ ФРГ. По их данным, с начала 2024 года из армии Украины сбежали 29,8 тысяч военнослужащих. Причем это втрое больше, чем за весь 2023 год.

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Иностранные журналисты снова незаконно проникли в РФ – теперь из Франции
Французский журналист Croix* Алонсо незаконно посетил Курскую область
21 августа 2024, 22:18

Фото: istockphoto / saiko3p

Журналист французской газеты Croix* Пьер Алонсо незаконно проник на территорию России в Курскую область, в сопровождении командира одного из подразделений ВСУ.
Судя по материалу, который после опубликовали СМИ Франции, иностранный журналист побывал в селе Дарьино Суджанского района, а также в селе Обуховка Кореневского района Курской области. Из материала следует, что Пьер Алонсо был в России 19 августа.

Ранее в Суджу, также в сопровождении боевиков ВСУ, проникли репортеры американской газеты The Washington Post. По сообщению западных СМИ, их фотографы и журналисты побывали в России 17 августа и взяли интервью у 12 жителей Суджи.

До того итальянский журналист попытался оправдаться за кадры украинских боевиков с нацистской символикой на каске. Иларио Пьяньерелли, как и его коллеги, пересекли границу РФ незаконно.

МИД РФ уже сообщал, что фиксирует все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

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* Внесена в перечень СМИ, в отношении которых действуют меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России.
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Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду со взятием Нью-Йорка
21 августа 2024, 21:43

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады со взятием населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк — укр.) в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Министр отметил, что благодаря их действиям уже освобождены 21 село в Запорожье и ДНР.
«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство», — говорится в поздравлении.
Ранее сообщалось, что украинские бойцы в страхе бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в ДНР. На кадрах, опубликованных «Известиями», виден один из блиндажей, брошенный солдатами ВСУ. Военнослужащие оставили на позициях практически все свои вещи, в том числе западное оружие.

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Украинский истребитель уничтожили в Курской области при попытке удара по мосту
Mash: украинский Су-27 сбили под Курском при попытке удара по мосту через Сейм
21 августа 2024, 21:23

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

В Курской области сбили украинский истребитель Су-27, который пытался ударить по мосту через реку Сейм у села Карыж. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Борт собирался сбросить на частично уцелевшую переправу управляемые авиабомбы, указано в материале.
По данным издания, истребитель был сбитом российским ЗРК «Бук-М3» в районе 18 часов.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Высокий в Мурманской области система ПВО сбила украинский БПЛА, который, предварительно, направлялся к военному аэродрому «Оленья». С данного аэродрома вылетают российские стратегические бомбардировщики, говорилось в сообщении.

По информации Mash, уничтоженный беспилотник — А22 «Летучая лисица с базовой дальностью полета в 1100 километров, а в модифицированной версии — 2000 с лишним. Отмечалось, что его могли запустить из Черниговской области, расстояние от которой до аэродрома «Оленья» составляет порядка 1800 километров.

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#украина
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«Бабулек» в боевых шлемах вывез из курской деревни российский солдат — видео
Солдат ВС РФ вывез пенсионерок в шлемах из деревни под Курском и попал на видео
21 августа 2024, 21:01

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Российский солдат вывез двух пенсионерок из приграничной деревни Любимовка в Курской области. Видео, которое боец снял по пути, опубликовал телеграм-канал Mash. На кадрах видно, как солдат успокаивает пожилых женщин в боевых шлемах, которые сидят с ним в машине.
«Ничего, все будет хорошо. Едем, бабульки, едем. Все нормально», — говорит он своим пассажиркам.
По данным издания, на видео — прославившийся ранее боец с позывным «Тихий», именно он вместе со своим напарником Сибирью эвакуировал в тыл срочника, который отбивался от ВСУ в Курской области.

До этого стало известно, что боец-срочник в одиночку встретил украинских неонацистов и дал им бой, но силы оказались неравными. Молодой человек отступил в лес. Сообщалось, что в перестрелке он смог ликвидировать двоих боевиков, когда те пытались его устранить.



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#пенсионерка
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Украина эвакуирует людей из подконтрольной ВСУ территории ДНР
Киев эвакуирует семьи с детьми из подконтрольной ВСУ территории ДНР
21 августа 2024, 20:07

Украинский режим начал принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов части ДНР, которые контролируют ВСУ. Об этом сообщает 21 августа местное Министерство реинтеграции страны.
«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, эвакуацию детей с родителями и законными представителями согласовали на заседании координационного штаба. Эвакуация проходит в 14 городах и селах Красноармейского района.

Это непосредственно города Красноармейск и Родинское, а также населенные пункты Пушкино, Даченское, Игнатовка, Лысовка, Желтое, Зеленое, Новопавловка, Сухой Яр, Роза, Рог, Чунишино и Новоукраинка.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Параллельно солдаты ВСУ продолжают жаловаться на нехватку поставок.

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#эвакуация
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#всу
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Подполковник Шкурлатов рассказал, откуда могли запустить дроны по Подмосковью
Подполковник Шкурлатов: Дроны по Подмосковью могли запустить из Курской области
21 августа 2024, 19:58

Фото: istockphoto/aapsky

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники по Подмосковью не только с территории Украины, но и с территории России, например, из Курской области. Об этом заявил подполковник запаса Роман Шкурлатов.
В ночь на 21 августа российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили либо подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 45 украинских БПЛА. 11 из них были уничтожены в районе Подольска Московской области.

В разговоре с «МК» военный эксперт отметил, что эти дроны не обязательно запускались с самой Украины.

«Сейчас ничего не мешает противнику затащить пусковые установки через пока контролируемый ими участок госграницы и совершить запуск», — пояснил подполковник.

Он также подчеркнул, что украинские беспилотники способны преодолевать значительные расстояния.

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#подмосковье
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В Мурманской области сбили украинский БПЛА на пути к военному аэродрому
Mash: на пути к аэродрому «Оленья» под Мурманском сбили украинский БПЛА
21 августа 2024, 19:37

Фото: istockphoto/sommersby

В районе поселка Высокий в Мурманской области система ПВО сбила украинский БПЛА, который, предварительно, направлялся к военному аэродрому «Оленья». Об этом сообщает телеграм-канал Mash. С данного аэродрома вылетают российские стратегические бомбардировщики, говорится в сообщении.
По данным издания, сбитый беспилотник — А22 «Летучая лисица с базовой дальностью в 1100 километров, а в модифицированной версии — 2000 с лишним. Отмечается, что его могли запустить из Черниговской области, расстояние от которой до аэродрома «Оленья» составляет порядка 1800 километров.

В публикации указано, что БПЛА подобного типа ВСУ использовали во время атаки на Елабугу в Татарстане.

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#видео
#бпла
#всу
#аэродром
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