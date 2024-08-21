Враг у границ России — свежие подробности атаки на Брянск

В районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными.
Три боевые машины пехоты ВСУ и диверсанты были замечены близ границы около 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками, подобными чешским Bren-2. После получаса боёв, к 19:40, противник был вынужден отступить с серьезными потерями, передает Mash.
В 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением, которая также была безуспешной. К 21:00 диверсанты вновь отступили. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.
Напомним, ранее губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщал, что украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник был разбит.
Читайте также:
Прорыв украинской ДРГ пресекли в Брянской области
О тысячах дезертирующих из ВСУ военных сообщила Украина
Иностранные журналисты снова незаконно проникли в РФ – теперь из Франции
В 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением, которая также была безуспешной. К 21:00 диверсанты вновь отступили. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.
Напомним, ранее губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщал, что украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник был разбит.
Читайте также:
Прорыв украинской ДРГ пресекли в Брянской области
О тысячах дезертирующих из ВСУ военных сообщила Украина
Иностранные журналисты снова незаконно проникли в РФ – теперь из Франции
Елена Перлова