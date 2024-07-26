Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Фото: iStock/Serhej Calka
База США Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в местной службе безопасности.
Отмечается, что в общей сложности базу поразили четыре ракеты: две попали на территорию, а ещё две повредили местность по периметру.
В настоящее время нет информации о жертвах и разрушениях.
Издание подчеркивает, что обстрел производился самодельными неуправляемыми ракетами малой дальности.
Удары по американским военным базам в Сирии и Ираке начались после обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В Вашингтоне полагают, что ракеты и беспилотники, которыми производятся обстрелы, принадлежат проиранским группировкам.
Читайте также:
Путин: Ситуация на Ближнем Востоке начинает обостряться
Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот
В США предрекли большую войну с участием России на Ближнем Востоке
В настоящее время нет информации о жертвах и разрушениях.
Издание подчеркивает, что обстрел производился самодельными неуправляемыми ракетами малой дальности.
Удары по американским военным базам в Сирии и Ираке начались после обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В Вашингтоне полагают, что ракеты и беспилотники, которыми производятся обстрелы, принадлежат проиранским группировкам.
Читайте также:
Путин: Ситуация на Ближнем Востоке начинает обостряться
Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот
В США предрекли большую войну с участием России на Ближнем Востоке
Анастасия Чинкова