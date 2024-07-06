Коммерсантъ: Суд вынес приговор по хищениям в МКБ «Компас»

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Приговор по делу о хищениях на 900 миллионов рублей в МКБ «Компас» вынес Замоскворецкий районный суд столицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что предприятие входит в госкорпорацию «Ростех». Под стражу взят только один фигурант уголовного дела бывший гендиректор МКБ «Компас» Мурад Сафин. Всего в деле фигурирует семь человек. Всех признали виновными в мошенничестве в особо крупных размерах.
Повторное разбирательство по делу о предполагаемых хищениях у предприятия почти полутора миллиардов рублей проходило в 2022 году. По версии следователей, средства были сворованы за счет фиктивных контрактов.
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«Гособвинение запрашивало для господина Сафина восьмилетний срок, а суд назначил на год меньше. Учитывая, что вынесенное наказание — общего режима, а фигурант ранее провел много времени под стражей, находясь под следствием и судами, ему осталось досиживать примерно полгода», - сообщил один из участников процесса журналистам.
Повторное разбирательство по делу о предполагаемых хищениях у предприятия почти полутора миллиардов рублей проходило в 2022 году. По версии следователей, средства были сворованы за счет фиктивных контрактов.
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Никита Кротов