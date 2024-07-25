В ФРБ сомневаются в подлинности ранения Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Директор ФБР Кристофер Рэй выразил сомнение в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение в ухо в результате выстрела. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию от ABC News.
«По словам Рэя, существуют определённые сомнения относительно того, что пуля или кусок металла попали именно в ухо Трампа. Он отвечал на вопрос о том, были ли учтены все пули, выпущенные стрелком», — поделись в Общественной службы новостей.
Рэй не знает, могла ли пуля попасть куда-то ещё, но он утверждает, что все патроны, выпущенные ФБР, были учтены. По версии одного из журналистов, Трампа могли ранить осколки телесуфлёра, в который попал снайпер.
Ранее ФБР сообщало, что человек, стрелявший в Трампа, интересовался убийством Кеннеди.
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