Военные Бенина захватили власть и сместили своего президента
Военные в Бенине объявили о смещении президента Патриса Талона и установлении контроля над государством.
Такую информацию дает портал La Nouvelle Tribune. Это заявление прозвучало в эфире национального телевидения страны.
Власть перешла к военному комитету, возглавляемому подполковником Тигри Паскалем. Представители силовых структур также распустили все государственные органы власти.
Портал Sahara Reporters сообщает, что судьба главы государства и его местонахождение остаются неизвестными. Неясно также, контролируют ли путчисты ситуацию на всей территории.
Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, где зародилась религия вуду. С 1600 по 1900 год там находилось королевство Дагомея.
Читайте также: