Военные на Мадагаскаре объявили о захвате власти
Военные Мадагаскара заявили о захвате власти и роспуске всех государственных институтов, за исключением нижней палаты парламента. Об этом сообщил полковник Майкл Рандрианирина в эфире национального радио.
При этом, несмотря на то, что президент Андри Радзуэлина распустил нижнюю палату, депутаты всё же собрались на заседание и проголосовали за его импичмент. По данным местного портала Orange, на заседание пришли 131 депутат, из которых 130 поддержали отстранение главы государства.
«Мы взяли власть в свои руки», — сказал Рандрианирина, уточнив, что военные сохраняют только нижнюю палату парламента.