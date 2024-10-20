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Военные НАТО поняли, с какой силой столкнутся после выхода России из СВО

Главком военблока НАТО в Европе признал, что ВС РФ станут сильнее после СВО
20 октября 2024, 21:22
Фото: istock/Michele Ursi

Фото: istock/Michele Ursi

Главнокомандующий военного блока НАТО в Европе признал, что после спецоперации Россия усилится. Генерал Кристофер Каволи, который одновременно возглавляет Европейское командование США, заявил в интервью журналу Der Spiegel, что после завершения конфликта на Украине российская армия станет мощнее, чем сейчас.
Он отметил, что российские войска, участвуя в боевых действиях, приобретают опыт и совершенствуются. Каволи предупредил, что эти войска будут стоять на границах НАТО.
«Таким образом, мы будем иметь дело с противником, который располагает реальными навыками, силами и имеет четкие цели», — заявил Каволи.



Главнокомандующий считает, что НАТО не может позволить себе снижать обороноспособность. Он напомнил, что сейчас в состоянии готовности находятся десятки тысяч военных, которые могут быть переброшены и задействованы в течение нескольких дней. Это значительный прогресс, но работы еще много.

Каволи также заявил, что Россия представляет долгосрочную угрозу для НАТО и безопасности в Европе, особенно учитывая ее сотрудничество с такими странами, как Китай и КНДР.
«Это является глобальной проблемой и имеет совершенно новую динамику», —считает главнокомандующий.

Генерал подчеркнул, что у НАТО должно иметь больше возможностей, чем противник, и действовать «быстрее, чем русские». Он заявил, что для него 2% от ВВП на оборону — это минимум, хотя это и политическое решение.

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#военные
#армия
Песков раскрыл, связана ли с Путиным отмена поездки главы Бразилии на БРИКС
Песков: отказ главы Бразилии ехать на БРИКС не связан с решением Путина по G20
20 октября 2024, 21:49

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена поездки бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС в Казани не связана с решением российского лидера Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли отказ Лула да Силвы от присутствия на саммите БРИКС быть связан с отказом Путина ехать на саммит G20, Песков заявил, что нет, в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Ранее сообщалось, что бразильский президент отменил поездку в Россию на саммит БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. Причиной такого решения стали медицинские показания. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

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США предоставят $5 млн на борьбу с коррупцией на Украине
20 октября 2024, 21:35

Фото: iStock/Andrii Atanov

Замгоссекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в ходе посещения Киева объявила о выделении пяти миллионов долларов в качестве гранта на борьбу с коррупцией на Украине. Об этом сообщается в письменном заявлении, которое опубликовала пресс-служба Госдепа США.
Из документа следует, что Зея посетила украинскую столицу 18 октября. В ходе поездки она объявила о трёх новых финансируемых инициативах. Так, бюро внешнеполитического ведомства США по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам совместно с британской организацией Institute for War and Peace Reporting предоставило пять миллионов долларов. Средства должны быть потрачены на повышение прозрачности и подотчётности правительства путём оказания поддержки организациям гражданского общества и журналистам, вносящим большой вклад в борьбу с коррупцией.

Также по линии Госдепа выделяются два миллиона долларов для Международной организации по миграции. Она будет оказывать поддержку украинцам. Ещё два миллиона долларов поступили на реализацию программы ООН по улучшению положения женщин на Украине.

В время пребывания на Украине Зея встретилась с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции – министром юстиции Ольгой Стефанишиной, министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой, а также с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Президент Бразилии отменил поездку на саммит БРИКС в Казани
Президент Бразилии не посетит саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям
20 октября 2024, 21:07

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям. Однако он всё же примет участие в мероприятии в формате видеоконференции, сообщила его пресс-служба.
По информации новостного портала G1, с Лулой да Силвой произошёл неприятный инцидент дома. Он получил травму затылка. Его здоровью ничто не угрожает, однако врачи призвали главу государства не ездить на дальние расстояния.

В связи с невозможностью прилететь и очно поучаствовать в саммите, бразильский президент дистанционного примет участие в мероприятии.

Ранее сообщалось, что в Россию для участия в саммите БРИКС уже прибыли глава Республики Сербской Милорад Додик и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.

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#россия
#саммит
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#казань
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Избиратели с 6 утра стоят у посольства в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Молдове
Очередь из избирателей у посольства Молдавии в Москве не уменьшается
20 октября 2024, 20:42

Флаг Молдовы. Фото: istock/NatanaelGinting

Очередь из людей, желающих проголосовать на выборах президента Молдавии и референдуме по ЕС, у посольства в Москве не убывает. Уже с 6 утра люди стоят в у консульства, но не все смогли воспользоваться правом голоса, передает с места РИА Новости.
Видео из Европейских стран свидетельствуют, что на улицах у молдавских посольств там гораздо спокойнее. Молдавские дипмиссии в Европе выглядят практически пустыми. А Рождественка в Москве и соседний Кузнецкий мост похожи на пчелиные ульи. Основную массу людей там составляют молдаване, которым важно принять участие в голосовании президента и референдуме.

Один из стоящих в очереди высказал мнение, что нынешний президент Молдавии считает работающих в РФ молдаван неполноценными гражданами своей страны. Молдаване в России хотят подчеркнуть, что они тоже что-то значат для Молдавии: некоторые работают здесь, другие учатся. Мужчина признался, что опасается не успеть проголосовать.

Другой человек в очереди поделился, что ему известно о лимитированном количестве бюллетеней на посольстве. Он отметил, что, хотя им говорили о возможном продлении, не исключено, что срок не увеличат. Люди не уверены, что молдавские власти учтут голос каждого.

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#посольство
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Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся
ЦИК Молдавии: референдум о вступлении в ЕС состоялся, явка превысила 42%
20 октября 2024, 19:47

Фото: iStock/DesignRage

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся. Явка к 18:00 (совпадает с мск) превысила требуемый минимальный порог в 42%, сообщила в ходе брифинга глава Центиральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.
Отмечается, что к указанному времени в референдуме приняли участие 1 228 650 избирателей, что составило 42,44%. По законодательству страны, выборы президента и референдум будут признаны состоявшимися, если в ним примет участие более трети избирателей из списков.

Также Караман подчеркнула, что в ходе избирательного процесса не было зафиксировано серьёзных инцидентов. А активная явка говорит о том, что граждане Молдавии ответственно относятся к голосованию.

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#молдавия
#референдум
#выборы
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#политика
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Отец основателя WikiLeaks поблагодарил Путина
Отец Ассанжа поблагодарил Путина за поддержку основателя WikiLeaks
20 октября 2024, 19:37

Джулиан Ассанж. Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку своего сына. В интервью РИА Новости Шиптон отметил, что Путин стал первым мировым лидером, высказавшимся в защиту Ассанжа.
«В 2012 году Путин был первым главой государства, который заступился за Джулиана как за издателя и гражданина. В то время на него обрушивалась волна клеветы. Но Путин встал на защиту его прав как издателя и гражданина. За это я благодарен вашему президенту», — цитирует Шиптона РИА Новости.

24 июня Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы после того, как договорился с американскими властями. Он частично признал свою вину и получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые уже отбыл.

Суд по его делу проходил на острове Сайпан, крупнейшем из Северных Марианских островов, которые не являются частью США, но находятся под контролем Вашингтона. После суда Ассанж вернулся в Австралию.

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#суд
#сша
#наказание
#новости
#путин
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Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Москву
Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе» с колонной мотоциклистов
20 октября 2024, 19:20

Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян (Фото: сайт Кремля)

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что лидер ОАЭ проехал по центральным улицам российской столицы в кортеже на чёрном автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонны. Он проследовал по Новому Арбату, где в честь его приезда знаменитые дома-книжки окрасились в цвета флага ОАЭ.

В воскресенье Аль Нахайян поужинает вместе с президентом России Владимиром Путиным в его резиденции в подмосковном Ново-Огареве. После они в неформальной обстановке обсудят актуальные вопросы.

В понедельник состоятся официальные переговоры. В рамках этой встречи главы государства обсудят перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также затронут вопросы международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

После, 22-24 октября, Аль Нахайян примет участие в саммите БРИКС в Казани.

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#сотрудничество
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Польша нарушила табу в отношении украинцев, пишет газета «Взгляд»
20 октября 2024, 19:02

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Польши нарушают табу в отношении граждан Украины, обращая внимание на образ жизни беженцев. Об этом сообщает газета «Взгляд».
Отмечается, что европейским политикам многое позволено говорить. Однако критиковать Украину и её граждан они не имеют право. Но это не мешает польскому военному руководству открыто высказывать недовольство тем, что украинские беженцы не хотят отправляться на фронт. В рамках этих обвинений глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш нарушил многие табу, которых ранее придерживался.

Кроме того, издание напомнило, что глава оборонного ведомства говорил о шоке поляков, видящих как живут молодые украинцы, которые ездят на лучших автомобилях и отдыхают в пятизвёздочных отелях.

Также Косяняк-Камыш указывал на несправедливость по отношению к гражданам Польши, которые вынуждены финансировать систему здравоохранения и пособия для украинцев.

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#украина
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#беженцы
#работа
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Соцсеть Х умрёт в случае победы Харрис на выборах в США, убеждён Ким Дотком
20 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Robert Way

Социальная сеть Х, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, умрёт, если на президентских выборах в США одержит победу кандидат от Демократической партии Камала Харрис. С таким заявлением выступил Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.
На своей странице как раз в соцсети Х он написал, что ей придёт конец при победе Харрис.

Напомним, что президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. От партии демократов кандидатом выдвинута нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, а Республиканскую партию представляет экс-глава государства Дональд Трамп.

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