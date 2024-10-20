Военные НАТО поняли, с какой силой столкнутся после выхода России из СВО

Фото: istock/Michele Ursi
Главнокомандующий военного блока НАТО в Европе признал, что после спецоперации Россия усилится. Генерал Кристофер Каволи, который одновременно возглавляет Европейское командование США, заявил в интервью журналу Der Spiegel, что после завершения конфликта на Украине российская армия станет мощнее, чем сейчас.
Он отметил, что российские войска, участвуя в боевых действиях, приобретают опыт и совершенствуются. Каволи предупредил, что эти войска будут стоять на границах НАТО.
Главнокомандующий считает, что НАТО не может позволить себе снижать обороноспособность. Он напомнил, что сейчас в состоянии готовности находятся десятки тысяч военных, которые могут быть переброшены и задействованы в течение нескольких дней. Это значительный прогресс, но работы еще много.
Каволи также заявил, что Россия представляет долгосрочную угрозу для НАТО и безопасности в Европе, особенно учитывая ее сотрудничество с такими странами, как Китай и КНДР.
Генерал подчеркнул, что у НАТО должно иметь больше возможностей, чем противник, и действовать «быстрее, чем русские». Он заявил, что для него 2% от ВВП на оборону — это минимум, хотя это и политическое решение.
Читайте также:
Вашингтон больше не верит в победу Украины
Британия и Германия заключат важную военную сделку
В России назвали нелогичными принимать сразу много стран в БРИКС
«Таким образом, мы будем иметь дело с противником, который располагает реальными навыками, силами и имеет четкие цели», — заявил Каволи.
Главнокомандующий считает, что НАТО не может позволить себе снижать обороноспособность. Он напомнил, что сейчас в состоянии готовности находятся десятки тысяч военных, которые могут быть переброшены и задействованы в течение нескольких дней. Это значительный прогресс, но работы еще много.
Каволи также заявил, что Россия представляет долгосрочную угрозу для НАТО и безопасности в Европе, особенно учитывая ее сотрудничество с такими странами, как Китай и КНДР.
«Это является глобальной проблемой и имеет совершенно новую динамику», —считает главнокомандующий.
Генерал подчеркнул, что у НАТО должно иметь больше возможностей, чем противник, и действовать «быстрее, чем русские». Он заявил, что для него 2% от ВВП на оборону — это минимум, хотя это и политическое решение.
Читайте также:
Вашингтон больше не верит в победу Украины
Британия и Германия заключат важную военную сделку
В России назвали нелогичными принимать сразу много стран в БРИКС
Лия Мурадьян