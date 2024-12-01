Военные России и Сирии уничтожили 320 боевиков

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Воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с сирийской армией уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в воскресенье, 1 декабре, в Идлибе, Хаме и Алеппо. Об этом в ходе брифинга на сайте Минобороны России сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.
«За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники», – заявил Игнасюк.
28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на правительственные позиции вблизи провинции Алеппо. За 3 дня сирийская армия уничтожила около 1000 боевиков.
Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.
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Александр Климов