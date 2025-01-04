Военные США начали оборудовать опорный пункт в Сирии

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Военные США приступили к возведению опорного пункта на территории гостиницы и ряда прилегающих к ней зданий в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом местный осведомлённый источник сообщил в беседе с РИА Новости.
Накануне Пентагон опроверг наличие планов по созданию американской базы в районе сирийского города Кобани на границе с Турцией. Также заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что в районе города нет американских солдат.
В субботу стало известно, что солдаты ВС США начали строить небольшую военную базу на сирийско-турецкой границы в здании, в котором ранее размещалась гостиница, а также в нескольких окружающих его зданиях.
Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время производятся работы по созданию фортификационных сооружений перед началом переброски американских технических и военных средств.
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В субботу стало известно, что солдаты ВС США начали строить небольшую военную базу на сирийско-турецкой границы в здании, в котором ранее размещалась гостиница, а также в нескольких окружающих его зданиях.
Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время производятся работы по созданию фортификационных сооружений перед началом переброски американских технических и военных средств.
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Анастасия Чинкова