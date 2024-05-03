Военные США объявили «повышенную готовность» из-за русских солдат в Нигере

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Американские военнослужащие в Нигере объявили «повышенную готовность» из-за присутствия в Нигере российских солдат. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах африканской страны.
Прежде в Пентагоне заявили, что США наблюдают за ситуацией на базе, где находятся российские и американские солдаты.
По словам собеседника издания, на базе в Нигере также присутствуют военные из Германии и Италии, которые ведут себя спокойно. Американцев, напротив, нервно себя ведут и хотят в бронежилетах.
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