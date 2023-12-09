В Минобороны рассказали, сколько десантников стали Героями России на СВО

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В Министерстве обороны было объявлено, что 55 военнослужащих Воздушно-десантных войск были награждены званием Героя Российской Федерации во время спецоперации
А 36 из них были удостоены трех орденов Мужества за проведение данной военной операции. В заявлении отмечается, что личный состав ВДВ проявил высокий уровень исполнения поставленных перед ними задач в ходе спецоперации.
Общее количество военнослужащих ВДВ, награжденных государственными наградами за мужество и героизм в ходе СВО, превысило 42 тысячи человек. В Минобороны подчеркнули, что воины-десантники всегда остаются верны своему девизу «Никто, кроме нас!», исполняя задачи там, где сложнее всего и когда другие не справятся.
Девятого декабря в России отмечается День Героев Отечества.
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Общее количество военнослужащих ВДВ, награжденных государственными наградами за мужество и героизм в ходе СВО, превысило 42 тысячи человек. В Минобороны подчеркнули, что воины-десантники всегда остаются верны своему девизу «Никто, кроме нас!», исполняя задачи там, где сложнее всего и когда другие не справятся.
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Артем Кузьмин