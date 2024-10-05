Военный эксперт Боснич рассказал о сценарии военного конфликта России и НАТО

Фото: istockphoto/Arseniy45
Военный эксперт Драго Боснич рассказал о сценарии потенциального вооружённого конфликта между Россией и НАТО. По его мнению, США не переживут такое военное столкновение.
В своей публикации в издании InfoBRICS эксперт даёт характеристику так называемому «плану победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. По сути, этот план сводится к перечню завышенных пожеланий, основная цель которых состоит в эскалации отношений между Россией и НАТО. Иными словами, Киев рассчитывает на то, что Запад вступит в войну с Россией, и это поможет Украине избежать поражения.
По словам военного эксперта, очень многие в Вашингтоне отнюдь не в восторге от «плана победы» Зеленского, так как осознают, что вступление в открытый конфликт с такой мощной ядерной державой, как Россия, означало бы конец для самой Америки. К тому же, в Пентагоне отдают себе отчёт в превосходстве Москвы в военном плане как в качественном, так и в количественном смысле, подчеркнул Боснич.
Читайте также:
В ГД призвали генсека НАТО вспомнить историю России и не идти по пути агрессоров
В Госдуме объяснили, почему обещания НАТО могут стать катастрофой для Украины
Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине
Александр Бойцов