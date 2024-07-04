Военный эксперт Ходаренок допустил возможность нападения Украины на Белоруссию

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Украина вполне может напасть на соседнюю Белоруссию. Такое развитие событий не исключил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Украина стягивает к границам с Белоруссией войска, вооружения и военную технику. Военный обозреватель издания «Газета.ру» предположил, что это может способствовать расширению пограничных вооружённых конфликтов и провокаций с последующей эскалации ситуации до полномасштабных военных действий. Эксперт считает, что ВСУ могут использовать Черниговскую область в качестве плацдарма для вторжения в Белоруссию.
В случае гипотетического вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Белоруссии Вооруженным силам России придется выполнять свои обязательства перед союзником и предпринимать масштабные перегруппировки войск, чтобы оказать необходимую помощь Минску и защитить собственные рубежи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооружённые силы республики вполне способны справиться с провокациями на границе и противостоять внешним угрозам. Российские специалисты полагают, что на полномасштабные военные действия на этом направлении у Киева просто не хватит сил.
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В случае гипотетического вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Белоруссии Вооруженным силам России придется выполнять свои обязательства перед союзником и предпринимать масштабные перегруппировки войск, чтобы оказать необходимую помощь Минску и защитить собственные рубежи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооружённые силы республики вполне способны справиться с провокациями на границе и противостоять внешним угрозам. Российские специалисты полагают, что на полномасштабные военные действия на этом направлении у Киева просто не хватит сил.
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Александр Бойцов