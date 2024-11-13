Военный эксперт: «Искандер» способен уничтожить американскую базу в Польше

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Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который базируется в Калининградской области, может уничтожить базу противоракетной обороны США в Польше при прямом конфликте со странами НАТО, информирует военный эксперт Алексей Леонков.
13 ноября в польском посёлке Редзиково открылась база противоракетной обороны Aegis Соединённых Штатов Америки. Расстояние между ней и границами Калининградской области составляет 165 километров. Основа работы базы — особые спутники-шпионы, которые должны отслеживать момент пуска ракет.
Американская база будет неэффективной из-за наличия «Искандера» в Калининграде. При этом Алексей Леонков отметил, что установленный там радар способен обнаружить цели на расстоянии свыше одной тысячи километров и благодаря этому сможет «мониторить» подавляющую часть европейской территории РФ.
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«Эта система должна была выполнять роль перехвата баллистических ракет, сейчас она завершена, но её строительство приостанавливалось в связи с тем, что в Калининградской области мы разместили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», — подчеркнул военный эксперт.
Американская база будет неэффективной из-за наличия «Искандера» в Калининграде. При этом Алексей Леонков отметил, что установленный там радар способен обнаружить цели на расстоянии свыше одной тысячи километров и благодаря этому сможет «мониторить» подавляющую часть европейской территории РФ.
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Ольга Енгалычева