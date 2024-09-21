База ЧВК «Вагнер» загорелась под Краснодаром

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В Краснодарском крае сегодня, 21 сентября, произошел пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер» у хутора Молькино. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». По словам очевидцев, огонь разгорелся из-за халатности, а не в следствие атаки ВСУ.
По данным издания, пламя охватило административные постройки и бывший штаб «Вагнера», которая располагалась в нем более 10 лет. Отмечается, что группа покинула Молькино в конце июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера назначил командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Подольского на пост советника по безопасности. Отмечалось, что Подольский, также известный под позывным «Салем», официально вступил в должность, что подчеркивает продолжение партнерства между этой африканской страной и ЧВК «Вагнер».
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