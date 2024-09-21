Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ База ЧВК «Вагнер» загорелась под Краснодаром

База ЧВК «Вагнер» загорелась под Краснодаром

«РВ»: под Краснодаром разгорелся пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер»
21 сентября 2024, 14:37
Фото: istock/abadonian

Фото: istock/abadonian

В Краснодарском крае сегодня, 21 сентября, произошел пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер» у хутора Молькино. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». По словам очевидцев, огонь разгорелся из-за халатности, а не в следствие атаки ВСУ.


По данным издания, пламя охватило административные постройки и бывший штаб «Вагнера», которая располагалась в нем более 10 лет. Отмечается, что группа покинула Молькино в конце июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера назначил командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Подольского на пост советника по безопасности. Отмечалось, что Подольский, также известный под позывным «Салем», официально вступил в должность, что подчеркивает продолжение партнерства между этой африканской страной и ЧВК «Вагнер».

Читайте также:

Командир ЧВК «Вагнер» стал советником по безопасности президента ЦАР

На Wildberries появились товары для детей и школьников с логотипом ЧВК «Вагнер»

Вагнеровцы провели «воспитательную беседу» с осквернителями могилы Пригожина
#вагнер
#чвк
#пожар
#краснодарский край
#пожары
Депутат КПРФ, заказавший проститутку в Госдуму, оказался женат
SHOT: Депутат Парфёнов, заподозренный в заказе проститутки в ГД, женат
21 сентября 2024, 13:33

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Депутат КПРФ Денис Парфёнов, который, предположительно, стал участником скандального интимного видео, снятого в кабинете Госдумы, оказался женат. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что будущую жену 36-летний парламентарий отбил у товарища-однопартийца около 5 лет назад. У пары есть двое детей

С Марией Ломакиной скандальный депутат познакомился несколько лет назад: вместе с парнем девушка приехала из Магнитогорска в Москву, все трое уже состояли в партии. За некоторое время до свадьбы Денис увел Марию у ее жениха.

Мария, которая чем-то похожа на ту самую жрицу любви с эротического видео, ранее была репетитором по английскому, а потом стала работать помощницей супруга в Госдуме.

Читайте также:

Депутата КПРФ уличили в заказе проститутки в Госдуму

«Изгнать демонов»: Депутат Милонов требует очистить Госдуму хлоркой после проститутки

Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти
#видео
#депутат
#девушка
#кпрф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просила жениться»: известная транс-модель Абрамидзе зверски убита в Грузии, ее связь с Максимом Галкиным*
В Грузии убита известная транс-модель Кесария Абрамидзе: что известно
21 сентября 2024, 13:24

Фото: соцсети Кесарии Абрамидзе

В Тбилиси была зверски убита 37-летняя женщина-трансгендер Кесария Абрамидзе. Правоохранители задержали подозреваемого в этом чудовищном преступлении. Им оказался 26-летний охранник бара Бека Джаиани и бывший возлюбленный грузинки. О том, что заставило его расправиться с жертвой и как Кесария была связана с супругом Аллы Пугачевой Максимом Галкиным* расскажет редакция «Радио 1».

Убийство женщины-трансгендера


В ходе следствия выяснилось, что примерно за неделю до убийства Бека поссорился с Кесарией. На допросе мужчина признался в совершении преступления. Мотивом убийства он назвал шантаж.

«Джаиани утверждает, что Абрамидзе просила жениться на ней, в противном случае шантажировала распространением их совместных фото», — сообщили правоохранители.

Оказалось, что модель настоятельно просила своего партнера поделиться их отношениями с общественностью. Однако он был совершенно против того, чтобы публично признать свою взаимосвязь с трансгендерной женщиной.

По словам знакомых и соседей, Кесария испытывала сильные переживания насчет того, что Бека стеснялся рассказать своим друзьям и знакомым об их романе. Скандалы возникали часто, Джаиани оскорблял свою партнершу и неоднократно поднимал на нее руку.

По словам Беки, он намеренно сказал Кесарии о том, что готов на размещение их совместных снимков в социальных сетях и договорился с девушкой о встрече. Затем он приобрел в складной нож, вызвал такси и направился к дому Абрамидзе. На место событий он прибыл в 19:10, зашел в ближайший продуктовый магазин, купил алкогольные напитки и в 19:27 вошел в квартиру женщины-трансгендера.

«Сначала обвиняемый ударил Абрамидзе, а затем нанес ей 28 колотых ранений в разные участки тела с помощью ножа, купленного в тот же день. От полученных травм Кесария скончалась на месте», — говорится в заявлении прокуратуры.

Что известно о первой женщине-трансгендере из Грузии


Фото: соцсети Кесарии Абрамидзе

Кесария Абрамидзе, ранее известная как Бесо Абрамидзе, родилась 18 августа 1987 года. В 2014 году она объявила о проведении операции по смене пола. В 2018 году представляла Грузию на конкурсе красоты для трансгендеров Miss Trans Star International, который прошел в Испании.

Связь Кесарии с Галкиным*


Кесария была знакома с Максимом Галкиным*. В День святого Валентина, 14 февраля прошлого года, она разместила в своем блоге фотографию с супругом Аллы Пугачевой. На изображении Максим* с улыбкой позировал рядом с трансгендером. О том, что на самом деле их связывало и когда они познакомились – ничего не известно.

Читайте также:

Планировал убить еще больше ради наследства: новые подробности дела серийного отравителя из Балашихи

«Он выпивал на берегу»: изувеченная школьница найдена при смерти после прогулки в лесу, подробности

На глазах у 11-летнего ребенка: За что убили высокопоставленного пермского следователя

* Признан иноагентом в РФ
#убийство
#нож
#мужчина
#операции
#грузия
#максим галкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами
ФСБ: в Луганской области задержали женщину, передававшую Киеву данные о ВС РФ
21 сентября 2024, 13:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Отмечается, что женщина собирала и передавала вражеским спецслужбам разведданные о ВС России. Против жительницы Станично-Луганского района возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведётся следствие. ​Другие подробности дела не уточняются.

Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о госизмене против сотрудника научной организации в Москве, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Воронежской области потушили открытое горение в производственном помещении

В Норильске мачеха убила падчерицу из-за новой блузки и 20 лет врала ее отцу, подробности

«Сама виновата»: семья грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинила во всем педагога
#дело
#уголовное дело
#радио
#фсб
#следствие
#лнр
#вс рф
#всу
#шпион
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти
РЕН ТВ: в Ленобласти мигранта заподозрили в надругательстве над детьми
21 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/Stivog

В Ленобласти безработного мигранта задержали по подозрению в надругательстве над детьми на детской площадке. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел в поселке Токсово. О произошедшем в полицию сообщила 46-летняя местная жительница.

Уточняется, что подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 53-летний безработный приезжий из Узбекистана.

Злоумышленника доставили в отдел и поместили под стражу. Иные подробности в настоящее время не называются.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 23-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей в аквапарке «Мореон». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил свою 4-летнюю дочь у бывшей жены

Петербурженка узнала от школьного учителя о съемках 13-летней дочери в порно

«Залез ей в трусы»: мать вырвала маленькую дочь из рук педофила в Ставрополе, что известно
#мать
#учителя
#человек
#инцидент
#маньяк
#мигрант
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сама виновата»: семья грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинила во всем педагога
Родственник грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинил в инциденте педагога
21 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/simpson33

Родственник мужчины, вступившего в конфликт с учительницей в школе Челябинска, не считает члена семья виновным. Об этом пишет ИА Регнум.
Он подчеркнул, что не считает серьёзной угрозой слова мужчины, обещавшего вырвать педагогу язык.

По его словам, учительница сама виновата в этом инциденте, поскольку запрещала троим ученикам разговаривать на родном для них языке, а также превысила свои полномочия.

Напомним, что инцидент произошёл в одной из школ Челябинска. Учительница сделала замечание одному из учеников. Она запретила ему пользоваться телефоном на уроке и требовала, чтобы он разговаривал с ней на русском языке.

Мужчина, представившийся родителем этого ученика, после инцидента ворвался в кабинет к педагогу и заявил, что больше она будет работать в школе и что «сам вырвет ей язык».

После этого у женщины диагностировали инсульт. Мужчина, узнав об этом, извинился перед педагогом, заявив, что сожалеет о своём поведении.

Читайте также:

Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы

Смертельный квест и нацизм: школьник с молотком напал на одноклассников в Челябинске, подробности

Учитель химии в Челябинске оказала сопротивление напавшему на нее школьнику
#челябинск
#инцидент
#конфликт
#школа
#учитель
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галкина погибла в ДТП
21 сентября 2024, 11:46

Фото: официальный Telegram-канал МЧС РФ по Нижегородской области

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Авария произошла в пятницу вечером на трассе Нижний Новгород – Йошкар-Ола. В результате столкновения погибли три человека, ещё двое получили ранения.

Появилась информация о том, что в числе погибших значится нижегородская чиновница Галина Галкина, которая в этот вечер возвращалась домой из командировки в Йошкар-Оле.

Также отмечается, что в ДТП пострадали водитель автобазы Нижегородского кремя и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.

Читайте также:

Стало известно, сколько лет дали водителю, сбившему девять человек в Благовещенске

На западе Москвы произошло крупное ДТП, есть погибшие

В Подмосковье оборудовали ещё 100 переходов с проекционной подсветкой
#мчс
#нижний новгород
#дтп
#авария
#погибший
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Норильске мачеха убила падчерицу из-за новой блузки и 20 лет врала ее отцу, подробности
21 сентября 2024, 11:44

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Житель Норильска Игорь провел два десятка лет в надежде, что его дочь жива. Некогда он забрал её из детского дома, куда она попала после того, как мать лишили родительских прав из-за безответственности. Однако увидеть дочь живой мужчине так и не было суждено. О том, как пропала девятилетняя Даша и какие страшные подробности дела вскрылись спустя 20 лет, расскажет редакция «Радио 1».

Судьба маленькой Даши


Девочка была нежеланным ребёнком, результатом короткой интрижки. Тогда, узнав о беременности своей подруги, Игорь сбежал в Норильск. Маленькая Даша осталась жить с матерью, которую позже лишили родительских прав из-за злоупотребление алкоголем. В четыре года девочка оказалась в детском доме, а когда ей исполнилось восемь, родной отец всё-таки решил её забрать по настоянию сожительницы. Но жизнь с 42-летней Ниной оказалась сложной. Женщина постоянно наказывала падчерицу и однажды даже призналась ей, что настояла на опеке лишь потому, что хотела сохранить отношения с ее отцом.

Исчезновение Даши


В августе 2003 года Даша внезапно пропала. Сожительница отца девочки сообщила ему, что девочка плохо себя вела и она отправила ее к какой-то знакомой бабушке. Однако ни в этот день ни на следующий Даша на связь не выходила.

Обстоятельствами пропажи ребенка заинтересовались правоохранители.

Соседи рассказывали, что мачеха могла проявлять агрессию по отношению к девочке, жестоко наказать, избить. Однако никаких доказательств того, что с маленькой Дашей могла расправиться сожительница отца не было. Лишь в 2023 году дело приобрело неожиданный поворот.

Новый следователь, которому было переданы материалы проверки, ходатайствовала о тестировании мачехи пропавшей девочки на полиграфе. Результаты показали, что женщина знает о смерти девочки и причастна к этому, а также знает, где находится тело. Первые откровения появились 24 мая.


Фото: istockphoto /sebastianosecondi

Признания мачехи


20 августа 2003 года женщина была дома с Дашей. Девочка стирала свое белье и в какой-то момент встала на край ванны, чтобы повесить его на бельевую веревку. Случайно девятилетняя Даша смахнула новую рубашку мачехи.

Женщина рассказала следствию, что этот факт очень возмутил ее, за что она ударила падчерицу.

«На полу стоял таз, в нем я замочила полотенца с хлоркой. Я увидела, что блузка упала в таз. Крикнула: «Что ты сделала?» И шлепнула ее рукой. Девочка была худощавая, высокая, она соскользнула на пол… Всего пара секунд… Я не знала, что мне делать. Я поняла, что она не живая. Долго сидела на кухне и думала. Все как в ступоре», — поделилась подробностями трагедии Нина.

Через некоторое время в квартиру пришел некий Роман, который был хорошим знакомым семьи. Он увидел на полу в ванной мертвую девочку и, убедившись, что она точно не подает признаков жизни, предложил женщине избавиться от тела.

Девочку положили в крупную китайскую сумку для вещей и вывезли за город, бросив в лесном массиве. После признаний женщины следователи отправились на место происшествия. Однако останки ребенка так и не были найдены. Теперь подозреваемую ждет суд.

Читайте также:

Если не будет интима, отправит сына на СВО: бывший муж со связями преследует жительницу Уфы, подробности

Хотел отомстить соседке и убил ребенка: В Калининграде задержали поджигателя

Секс с младшей сестрой: любовница мигранта заявила на него в полицию из-за мести и раскаялась, подробности
#дело
#следователи
#жизнь
#отец
#отношения
#происшествия
#девочка
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЧОП и подрядные организации фигурируют в деле «Крокуса»
21 сентября 2024, 11:17

Фото: медиасток.рф

Частное охранное предприятие (ЧОП) и подрядные организации, обслуживающие концертный зал «Крокус Сити Холл», фигурируют в уголовном деле, возбуждённом после теракта. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. В деле числятся руководство и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», собственники самого здания и иные подрядные организации.

Указано, что дело было возбуждено в конце мая и объединено в одно производство с делом о теракте. При этом не уточняется, фигурируют в нём подозреваемые или обвиняемые.

Напомним, что теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта.

Читайте также:

Место работы террориста-барбера из «Крокуса» вновь открыто

Близкие фигуранта дела «Крокуса» заявили о готовности помочь ему с квартирой

В деле о теракте в «Крокусе» допустили появление новых фигурантов
#крокус сити холл
#теракт
#охрана
#уголовное дело
#производство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В казахстанской колонии произошел бунт заключенных
В колонии в Туркестанской области на юге Казахстана произошел бунт заключённых
21 сентября 2024, 10:28

Фото: iStock/sakhorn38

Бунт заключённых произошёл в казахстанской колонии в Туркестанской области на юге республики. Об этом сообщили в пресс-службе комитета уголовно исполнительной системы МВД республики.
Отмечается, что бунт осужденных произошел по причине несогласия с режимом содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На данный момент в колонии находится председатель комитета, руководство и надзорные органы. Ситуация в учреждении стабилизирована.

Несколько сотрудников колонии получили незначительные телесные повреждения. В пресс-службе добавили, что им оказали необходимую помощь.

Читайте также:

Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил свою 4-летнюю дочь у бывшей жены

В Воронежской области потушили открытое горение в производственном помещении

В российском регион с экс-чиновника взыскали больше 65 млн рублей
#казахстан
#тюрьма
#колония
#дело
#помощь
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате