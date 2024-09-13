Военный эксперт Коротченко предложил радикальные меры для нейтрализации угрозы от Украины

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Ежедневно боевики Вооруженных сил Украины осуществляют атаки на территорию Российской Федерации. В настоящее время активно обсуждается возможность снятия запрета на использование западного дальнобойного оружия ВСУ для ударов вглубь российской территории.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» заявил, что для минимизации или предотвращения этих налетов и атак необходимо разрушить всю энергетическую инфраструктуру Украины.
Эксперт повторил, что наиболее простой, быстрый и эффективный способ снизить возможность Украины наносить удары по России с использованием западного оружия — это полная дезорганизация тыла и разрушение всей энергетической инфраструктуры страны, а также транспортной логистики.
Напомним, что президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.
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«Стране, которая лишена света, с дезорганизацией тыла и системой государственного и военного управления, будет затруднительно продолжать террористические атаки против Российской Федерации, когда все рухнет», — объяснил он.
Эксперт повторил, что наиболее простой, быстрый и эффективный способ снизить возможность Украины наносить удары по России с использованием западного оружия — это полная дезорганизация тыла и разрушение всей энергетической инфраструктуры страны, а также транспортной логистики.
«Именно таким образом проводила операцию НАТО против Югославии в 1999 году. Существует прецедент, который был создан нашими западными противниками, нужно следовать ему», — заключил он.
Напомним, что президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.
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Дарья Осипова