Военные ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области

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Солдаты Вооруженных сил Украины усомнились в целесообразности операции в Курской области. Об этом информирует CNN.
Украинские военные отмечают, что ситуация под Курском становится все труднее, очень много бойцов было убито.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Командир спецназа «Амхмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. Всего по данным МО РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих.
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«Некоторые военные даже усомнились в решении украинских властей начать такую операцию, когда Киев сталкивается с проблемам на других направлениях», — сказали они.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Командир спецназа «Амхмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. Всего по данным МО РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих.
Стало известно о продвижении ВС России на Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова