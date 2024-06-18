Военный эксперт Литовкин: Москва «изрядно утерла нос» Вашингтону

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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Москва «изрядно утерла нос» Вашингтону визитом своих военных кораблей на Кубу.
Россия завершает манёвры военно-морского флота в Карибском море, вблизи берегов США.
Следующей остановкой на пути российской эскадры станет Венесуэла. Туда должны дополнительно прибыть стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-160. Как утверждает Виктор Литовкин, продолжение учений должно заставить американцев понервничать. Россия вооружена крылатыми ракетами и гиперзвуковыми «Цирконами», противостоять которым США сложно.
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«Учения кораблей ВМФ РФ убедительно продемонстрировали способность доставить США немало неприятностей.Учения проходили в 80 милях от американского побережья. По словам эксперта, хотя в Пентагоне и попытались принизить само значение маневров, назвав их «рутинным» событием, на деле вышло по-другому. ВМФ США вывели в море свой флот, окружив зону проведения учений», — рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ИА RuNews24.ru.
Следующей остановкой на пути российской эскадры станет Венесуэла. Туда должны дополнительно прибыть стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-160. Как утверждает Виктор Литовкин, продолжение учений должно заставить американцев понервничать. Россия вооружена крылатыми ракетами и гиперзвуковыми «Цирконами», противостоять которым США сложно.
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Мира Полтева