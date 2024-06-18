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Сейчас киевский режим может согласиться на условия президента РФ Владимира Путина, противном случае ВС РФ продолжат наступать. Об этом журналистам сообщил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что каждый отказ Киева повлечет еще худшее для него предложение со стороны Москвы.
«Поэтому сейчас у них есть возможность такое предложение, которое было сформулировано Владимиром Владимировичем Путиным, принять и во всяком случае попытаться установить мир, завершив вот эту часть конфликта», – сказал Медведев.
Ранее с подобным заявлением выступал руководитель российской разведки Сергей Нарышкин. А киевский политолог Константин Бондаренко, заявлял, что Россия поглощает Украину «по кускам». Аналитик упоминал метод мелких шагов, отмечая его эффективность.
РФ предлагает Украине вывести войска с территорий новых российских регионов, а также еще ряд условий для начала переговоров, однако на той стороне предложения игнорируют.
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