Военный эксперт рассказал, как Гарри Трумэн испортил отношения СССР и США
Испытание США первого ядерного оружия летом 1945 года стало поворотным моментом в отношениях между СССР и США, заявил военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru.
По его словам, 33-й президент США Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину об успешных ядерных испытаниях в ходе Потсдамской конференции, пытаясь оказать давление и продемонстрировать военное превосходство.
«Трумэн сделал ставку на атомную бомбу. Он попытался надавить на Сталина, запугать тем, что в Америке появилось супероружие. Если бы не это, думаю, отношения между СССР и Штатами выстраивались бы несколько иначе и были бы партнерскими, а не враждебными», — отметил Кнутов.
Эксперт также добавил, что на конференции США и Великобритания навязали Советскому Союзу менее выгодные условия послевоенного мира. СССР был вынужден отказаться от ряда послевоенных претензий — в частности, от влияния в Греции, от полного контроля над освобождённой Германией и от политического участия коммунистов в Италии и Франции.
«Советскому Союзу пришлось отказаться от Греции, хотя коммунисты имели там очень большое влияние. Пришлось отказаться от полного контроля над той частью Германии, которая была освобождена Красной армией. В Италии коммунисты тоже могли прийти к власти, но из-за давления США руководство получили круги, выступавшие против СССР и против коммунистического влияния. Схожая ситуация была и во Франции», — сказал эксперт.
Ранее политик Сергей Миронов заявил, что система международной безопасности, созданная после Второй мировой войны, утратила свою эффективность после распада СССР, а планы изоляции Москвы прорабатывались союзниками уже во время Потсдамской конференции.