Военный эксперт рассказал, как Гарри Трумэн испортил отношения СССР и США

30 июля 2025, 14:33

Фото: istockphoto / Ruma Aktar

Испытание США первого ядерного оружия летом 1945 года стало поворотным моментом в отношениях между СССР и США, заявил военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru.





По его словам, 33-й президент США Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину об успешных ядерных испытаниях в ходе Потсдамской конференции, пытаясь оказать давление и продемонстрировать военное превосходство.





«Трумэн сделал ставку на атомную бомбу. Он попытался надавить на Сталина, запугать тем, что в Америке появилось супероружие. Если бы не это, думаю, отношения между СССР и Штатами выстраивались бы несколько иначе и были бы партнерскими, а не враждебными», — отметил Кнутов.

«Советскому Союзу пришлось отказаться от Греции, хотя коммунисты имели там очень большое влияние. Пришлось отказаться от полного контроля над той частью Германии, которая была освобождена Красной армией. В Италии коммунисты тоже могли прийти к власти, но из-за давления США руководство получили круги, выступавшие против СССР и против коммунистического влияния. Схожая ситуация была и во Франции», — сказал эксперт.

