Военный эксперт Степанов назвал учения НАТО в Финляндии подготовкой к войне

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Артиллерийские учения НАТО на полигоне Роваярви в финской Лапландии являются очевидной подготовкой к войне с Россией. Об этом заявил военный эксперт Александр Степанов.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что учения Lightning Strike, являющиеся частью операции Dynamic Front 25, проводимой под эгидой США, пройдут на крупнейшем в Северной Европе полигоне Роваярви. Специалист подчеркнул, что этот полигон находится всего в 100 километрах от российской границы.
В учениях примут участие около 3,6 тысячи военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. По словам эксперта, такое планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, включая наступательные системы, не может быть ничем иным, кроме как подготовкой к войне.
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«Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье», — указал Степанов.
В учениях примут участие около 3,6 тысячи военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. По словам эксперта, такое планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, включая наступательные системы, не может быть ничем иным, кроме как подготовкой к войне.
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Александр Бойцов