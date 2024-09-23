Военэксперт Дандыкин: увеличения численности армии сегодня требует обстановка

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 декабря 2024 года численность ВС РФ увеличится почти до 2,389 млн человек. Для чего это было сделано, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это не первое увеличение вооружённых сил. Такие указы уже принимались в ходе специальной военной операции. Сейчас этого требует обстановка. Решение связано не только со специальной военной операцией, но и со вступлением в НАТО Швеции, Финляндии, там, на Карельском перешейке, будет разворачиваться корпус», — пояснил Дандыкин в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, увеличение численности ВС РФ также связано с непростой обстановкой в Арктике, где американцы разворачивают войска на Аляске, в Скандинавии. По его словам, Россия большая, и её надо оберегать.
Специалист пояснил, что численность российской армии будет увеличиваться за счет контрактников. Он добавил, что количество срочников, возможно, также будет увеличено.
По мнению Дандыкина, увеличенной численности армии достаточно на сегодняшний день.
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