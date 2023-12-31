Военный историк Кнутов призвал заочно арестовать организаторов теракта в Белгороде

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Следственный комитет и Генпрокуратура должны заочно приговорить к уголовной ответственности тех, кто организовал и исполнил террористический акт в Белгороде. С таким призывом в ходе беседы с «Радио 1» выступил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он рассказал, что украинские военные целенаправленно производили массированные удары по районам Белгорода, в которых проживает мирное население и отсутствуют какие-либо военные объекты.
Кнутов подчеркнул, что обстрелы производились кассетными боеприпасами, которые наносят колоссальный ущерб мирному населению. Применение таких снарядов на поле боя может быть затруднено из-за возможности военных спрятаться в окопах или бронетехнике. А вот удары по населённым пунктам всегда сопровождаются большим количеством жертв.
По словам эксперта, случившееся можно трактовать исключительно как террористический акт, который был произведён по приказу украинского руководства. Эта акция нарушает статьи международного права, касающиеся геноцида и незаконных действий в отношении мирного населения. При этом специалист был удивлён тем, что не последовало никакой достойной реакции ни от ООН, ни от всего Запада.
Также он добавил, что ВС РФ уже ответили на теракт в Белгороде, выведя из строя Центр космической связи Украины и нанеся удары по складам топлива и боеприпасов ВСУ.
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Кнутов подчеркнул, что обстрелы производились кассетными боеприпасами, которые наносят колоссальный ущерб мирному населению. Применение таких снарядов на поле боя может быть затруднено из-за возможности военных спрятаться в окопах или бронетехнике. А вот удары по населённым пунктам всегда сопровождаются большим количеством жертв.
«На мой взгляд, Генпрокуратура и Следственный комитет должны обратить особое внимание на то, кто отдавал этот приказ, и кто его исполнял. Эти люди должны быть заочно приговорены к уголовной ответственности за убийство мирных граждан», – подчеркнул Кнутов.
Также он добавил, что ВС РФ уже ответили на теракт в Белгороде, выведя из строя Центр космической связи Украины и нанеся удары по складам топлива и боеприпасов ВСУ.
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Анастасия Чинкова