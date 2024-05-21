Военный лётчик рассказал, что могло спасти президента Ирана

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Вертолёт Bell-212, на котором летел и разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, не оснащён радаром, который может в сложных метеоусловиях обнаружить препятствие. Об этом рассказал военный лётчик, член Союза журналистов Москвы, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, его слова передаёт РБК.
«Если бы у вертолета такой радар был, то он бы увидел препятствие и облетел бы его. К тому же санкции, наложенные на Иран американцами, не способствуют поддержанию летной годности американской техники», — объяснил Дрозденко.
Он также отметил, что ранее Раиси для полётов использовал вертолет Ми-171 и непонятно, почему в этот раз он полетел на Bell.
По словам Дрозденко, Bell-212 является старым вертолётом, который начал свою историю ещё в 1968 году.
Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Элина Позднякова