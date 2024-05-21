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Военный лётчик рассказал, что могло спасти президента Ирана

Эксперт Дрозденко: вертолёт Раиси мог спасти радар, видящий помехи
21 мая 2024, 11:21
Фото: iStock/Claudiovidri

Фото: iStock/Claudiovidri

Вертолёт Bell-212, на котором летел и разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, не оснащён радаром, который может в сложных метеоусловиях обнаружить препятствие. Об этом рассказал военный лётчик, член Союза журналистов Москвы, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, его слова передаёт РБК.
«Если бы у вертолета такой радар был, то он бы увидел препятствие и облетел бы его. К тому же санкции, наложенные на Иран американцами, не способствуют поддержанию летной годности американской техники», — объяснил Дрозденко.

Он также отметил, что ранее Раиси для полётов использовал вертолет Ми-171 и непонятно, почему в этот раз он полетел на Bell.



По словам Дрозденко, Bell-212 является старым вертолётом, который начал свою историю ещё в 1968 году.

Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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Глава МИД Ирана погиб вместе с Раиси из-за случайного решения
Turkiye: глава МИД Ирана Абдоллахиан не должен был лететь вместе с Раиси
21 мая 2024, 12:03

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, который погиб вместе с президентом Эбрахимом Раиси в результате крушения вертолёта, не должен был там находиться. Об этом пишут авторы турецкой газеты Turkiye со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, Абдоллахиан вместе с другими государственными представителями должен был лететь на другом вертолёте, однако в последний момент было принято решение посадить их вместе с Раиси.

«В последний момент в список пассажиров вертолета были включены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и другие лица. Они изначально должны были лететь в Иран из провинции Восточный Азербайджан на втором вертолёте», — говорится в статье.

Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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Арестович*: по итогам президентства Зеленского «все оказалось слито в унитаз»
21 мая 2024, 11:59

Фото: сайт Кремля

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем Telegram-канале написал, что режим Владимира Зеленского привел страну к катастрофе.
По словам бывшего политика, это результат пятилетнего срока, в результате которого «все оказалось слито в унитаз». Арестович* напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский в своей программе много «лепетал», однако по сравнению с настоящим можно понять, что украинцев обманули.

Экс-советник заключил, что граждане Украины лишены надежды, так как ничего из обещанного не было выполнено. Зеленский ​уже не сможет изменить будущее страны в лучшую сторону, добавил Арестович*.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.

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У супруги президента Сирии Асмы Асад диагностировали лейкемию
21 мая 2024, 11:43

Фото: iStock/mrjo2405

У жены президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Об этом сообщили в канцелярии главы страны.
Уточняется, что после того обнаружения у Асмы Асад нескольких симптомов и клинических признаков болезни был и проведен комплексный ряд медицинских анализов и обследований, в результате чего диагноз был подтвержден. Согласно информации источника, супруга президента Сирии будет соблюдать «социальное дистанцирование», а также временно перестанет принимать участие в публичных мероприятиях.

В августе 2018 года у Асмы Асад медики обнаружили рак груди на ранней стадии. В январе 2019 года ей провели операцию по удалению опухоли.

Напомним, лейкемия — это злокачественное поражение красного костного мозга, в процессе которого здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками. Заболевание также именуется как рак крови.

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Радикальные чистки: Путин уволил заместителя Шойгу, как Савельев стал новым замминистра обороны
Путин назначил Савельева заместителем министра обороны: чем известен, биография
21 мая 2024, 11:29

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

20 мая президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства.
О том, кто такой Олег Савельев, с чем связаны перестановки в Минобороны России и как скажется опыт его работы при Набиуллиной, Белоусове и Медведеве на дальнейшем развитии оборонной отрасли страны, расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Олег Савельев


Олег Генрихович Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина.

После окончания института Савельев работал в Социал-демократической ассоциации. После являлся пиар-консультантом и политтехнологом. В январе 1999 года будущий замминистра обороны России стал одним из учредителей и гендиректором агентства «PR-система». В 1998–1999 годах Савельев занимал пост заместителя председателя правления Московского фонда президентских программ. Также на протяжении некоторого времени Савельев являлся внештатным советником главы Минэкономразвития России.

Должности Савельева при Набиуллиной, Белоусове и Медведеве


В период с 2008 по 2014 года Олег Савельев был заместителем министра экономического развития РФ. Политик работал под руководством Эльвиры Набиуллиной, Андрея Белоусова и Алексея Улюкаева. Зимой 2009 года Савельев вошел в первую сотню президентского резерва управленческих кадров.

С марта 2014 по июль 2015 года Олег Савельев занимал должность министра России по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева. После до 2018 года был замруководителя аппарата правительства РФ.

Работа Савельева в Счетной палате РФ


Работать в Счетной палате РФ Савельев начал в июле 2015 года. Влоть до 5 сентября 2018 года Савельев занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ. В то время главой аппарата кабмина был Сергей Приходько.

С сентября 2018 года на протяжении года Олег Савельев был руководителем аппарата Счетной палаты РФ. С 25 сентября 2019 года занимал должность аудитора Счетной палаты РФ.

Замминистра обороны Олег Савельев


Глава российского государства Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны России 20 мая 2024 года. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Юрий Садовенко.

С чем связаны перестановки в Минобороны России


15 мая текущего года российский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. Презиент пояснил, что назначение Андрея Белоусова на должность руководителя Минобороны РФ связано с возросшими расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность страны в этом году.

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В Тебризе прощаются с президентом Ирана и главой МИД
В Тебризе прощаются с президентом Ирана Раиси и главой МИД Абдоллахияном
21 мая 2024, 10:58

Фото: РИА Новости/Марина Вялова

В иранском Тебризе прощаются с погибшими в результате крушения вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также главой внешнеполитического ведомства страны Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает агентство IRNA.
По данным IRNA, в шествии участвуют тысячи человек. Большая часть одета в траурные цвета. Уточняется, что похороны пройдут в других иранских городах.

В частности, из Тебриза гробы отправят в Тегеран, где в столичной мечети пройдет всеобщая поминальная молитва. Главу Ирана похоронят в мавзолее имама Резы в его родном городе Мешхед.

Вертолет, на борту которого было иранское руководство, рухнул в горах. В результате падения воздушное судно было полностью разрушено. Также сообщалось, что причиной случившегося мог быть туман.

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#иран
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#гибель
#похороны
#вертолёт
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Стало известно, когда состоятся переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Politico: ЕС планирует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии 25 июня
21 мая 2024, 10:34

Фото: iStock/sinonimas

Официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.
«Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня, это дата проведения саммита Европейского совета», — говорится в статье.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Украина не стала бы так быстро кандидатом на вступление в ЕС, если бы не конфликт с Россией. Он также рассказал, что страны Евросоюза предоставили Украине порядка 96 млрд евро с начала конфликта с Россией, а такая сумма существенно превышает ту, которую выделили США. При это Боррель подчеркнул, что главным предложением ЕС для Украины станет членство в объединении.

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#переговоры
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Глава МИД ФРГ Бербок неожиданно посетила Киев
Глава МИД ФРГ Бербок неожиданно посетила Киев вместо Харькова
21 мая 2024, 10:02

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок нанесла неожиданный визит в Киев. Об этом сообщило агентство DPA.
По ее словам, Незалежной необходимо увеличить средства ПВО для защиты своего неба.

Она добавила, что в рамках немецкой инициативы на эту цель собран один миллиард евро.

«И мы каждый день работаем над тем, чтобы сумма увеличилась»,— добавила Бербок.

Сначала министр хотела посетить Харьков, однако поменяла свои планы. Текущая поездка Бербок на Украину седьмая с февраля 2022 года.

В 2022 году Россия начала спецоперацию по защите Донбасса от геноцида мирного населения со стороны киевского режима. Конечная цель российских войск – денацификация и демилитаризация Украины.

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#пво
#киев
#спецоперация
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«Подозревается в связях с беглым политиком»: У бывшего помощника Рашкина проводят обыск
СК проводит обыск у бывшего помощника экс-депутата Рашкина по делу Пономарева*
21 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/blinow61

Силовики проводят обыски в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина — Николая Степанова. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. В отношении него возбужден ряд уголовных дел, среди которых об оправдании терроризма и госизмене. СК подозревает Степанова в связях с ним.

Ранее сообщалось, что Камерунца депортировали из России за поддержку боевиков на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

**Украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена
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Рогов заявил, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий
Рогов: Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий
21 мая 2024, 09:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий. Их цель заключается в запугивании всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, лидер киевского режима намерен увеличивать давление на украинцев, чтобы остаться у власти. Он отметил, что благодаря ширме из демократизации власти Украины хотят скрыть свои диктаторские замашки.

Рогов добавил, что Зеленский одержим властью и тем огромным количеством финансовых средств, которые он получает с помощью продолжения боевых действий.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.

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