Военно-морские учения России, Китая и Ирана стартуют 12 марта

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Военно-морские учения "Морской пояс безопасности - 2024" с участием России, Ирана и Китая начнутся 12 марта в северной части Индийского океана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Целями военно-морских учений трех держав являются усиление безопасности, защита международной морской торговли от пиратов и контрабандистов, обмен тактическим военным опытом в части проведения морских операций.
По сведениям агентства Tasnim, в учениях также примут участие представители вооруженных сил Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Омана и ЮАР.
Трехсторонние учения являются продолжением подобных мероприятий, которые уже проводились в прошлом году, и станут основанием для укрепления военного сотрудничества между Россией, Китаем и Ираном.
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По сведениям агентства Tasnim, в учениях также примут участие представители вооруженных сил Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Омана и ЮАР.
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Мария Федоровцева