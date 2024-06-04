Военно-транспортная авиация РФ прекратить эксплуатацию Ан-22 с 2024 года

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее ныне действующий коллега Олаф Шольц продвигали строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на рассекреченную служебную документацию.