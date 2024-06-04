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Военно-транспортная авиация РФ прекратить эксплуатацию Ан-22 с 2024 года

04 июня 2024, 15:00
Фото: iStock/Ceri Breeze

Фото: iStock/Ceri Breeze

Военно-транспортная авиация ВКС РФ с 2024 года перестанет эксплуатировать самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Такое заявление сделал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его словам, неофициальной столицей ВТА является Тверь.

«Здесь базируется 12-я дивизия, она называется самой тяжелой дивизией в мире. Потому что на вооружении сейчас состоят Ан-124. Самый большой в мире серийно производимый самолет — больше Ан-124 «Руслан» нет. И до этого были легендарные «Антеи», которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию», — сказал Бенедиктов.



Он уточнил, что всего было выпущено 67 самолётов, при этом часть из них осталась на Украине.

Ан-22 «Антей» является первым в мире и самым большим турбовинтовым военно-транспортным самолётом. Его выпускали до 1976 года. Машина способна переносить до 80 тонн груза.

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Эйдельштейна признали сыном Жириновского: Кто ещё борется за наследство бывшего лидера ЛДПР
Олег Эйдельштейн из Северной Осетии признан сыном Жириновского
04 июня 2024, 15:09

Фото: сайт Кремля

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск 36-летнего внебрачного сына Владимира Жириновского с осетинскими корнями о признании отцовства во вторник 4 июня.
О том, кто такой Олег Эйдельштейн и как долго он пытался доказать свои права — в материале «Радио 1».

Кто такой Олег Эйдельштейн?


Олег Эйдельштейн — младший внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, родившийся 13 декабря 1986 года, от Жанны Газдаровой.

Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет в 2003 году, а Дипломатическую академию МИД России — в 2006 году. В 2011 году сообщалось, что он женился на осетинке Мадине Батыровой.

Как выяснил «Коммерсант», в 2013 году Эйдельштейн числился в составе акционеров нижегородского ЗАО «Винагропром». Предприниматель хотел разливать в Нижнем Новгороде водку «Жириновский», но этого так и не случилось.

Через четыре года он работал советником-экспертом в администрации Смоленской области. Затем баллотировался на выборах депутатов Республики Северная Осетия шестого созыва. Эйдельштейн возглавлял список партии ЛДПР. Тогда же Жириновский представил его как своего сына.

В 2019 Жириновский продал Эйдельштейну два земельных участка, восемь жилых домов, бассейн, два гаража и хозяйственную постройку в Подмосковье, писала Baza.

Мать Олега Эйдельштейна Жанна Газдарова


Жириновский познакомился с Жанной Газдаровой в командировке на Кубе в 1980-х годах. Результатом их романа стало рождение Олега 13 декабря 1986 года.

Мальчика воспитывала бабушка Рахимат Карданова в североосетинском селе Чикола. Когда Олег повзрослел, он переехал в Москву. Сначала он носил фамилию матери — Газдаров, но позже взял фамилию деда — Вольфа Эйдельштейна.

История дела об отцовстве


Эйдельштейн пытался признать отцовство еще 2 августа 2023 года. Тогда в ЛДПР сказали, что партия не будет участвовать в судебных разбирательствах, ссылаясь на то, что это «семейные разборки».

В феврале 2024 года Эйдельштейн подал апелляцию, но судья отменил постановление. Тогда претензии внебрачного сына Жириновского начали рассматривать в Никулинском районном суде в Москве. В результате судья признал отцовство политика.


Кто ещё борется за наследство Жириновского?


За наследство покойного Владимира Жириновского борются законный сын и двое внебрачных детей. По разным оценкам, оно может составлять миллионы. При этом оформленное на самого Жириновского имущество по данным последней декларации от 2020 года — это лишь квартира площадью 38 квадратов. Все остальное записано на его супругу Галину Лебедеву.

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#суд
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SZ: Меркель и Шольц продвигали «Северный поток-2»
04 июня 2024, 14:59

Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее ныне действующий коллега Олаф Шольц продвигали строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на рассекреченную служебную документацию.
Речь идет о служебной записке, датированной 2014 годом. В ней проведен анализ угрозы зависимости Германии от российской стороны «в ближайшем будущем».

Осознавая эту перспективу, Меркель сделала Берлин энергетически зависимым еще больше, подчеркивают авторы статьи.

Согласно служебной документации, Меркель указала правительству полностью поддержать проект «Газпрома». Олаф Шольц предпринимал активные попытки «расчистить дорогу» для российского проекта.

Власти Германии в 2022 году приостановили сертифицирование «Северного потока-2». Газопровод достроили осенью 2021, но так и не запустили. Прокладывать его начали в 2018 году, а в 2019 Штаты ввели в отношении проекта ограничительные меры.

В сентябре прошлого года на нитках газопровода произошли взрывы. Российская генпрокуратура начала дело об акте международного терроризма. По утверждению американского журналиста Сеймура Херша, главой Белого дома Джо Байденом обсуждался план подрыва газопровода на протяжении девяти месяцев.

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В Кремле назвали США вражеской страной
Песков: Россия является для США вражеской страной
04 июня 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сегодня является для США вражеской страной. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, Штаты для России также являются враждебными. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с Риттером.

Он добавил, что Кремль не осведомлен о деталях ситуации, а также напомнил, что Риттер является экс-сотрудником спецслужб, по этой причине на него могут распространяться ограничения на выезд за границу, тем более «во вражеское государство».

Песков заключил, что ограничения в отношении бывших разведчиков практикуются практически во всех странах мира.

Напомним, бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер был снят с рейса в РФ. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».

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Военный суд оправдал пять участников ЧВК «Енот»
Военный суд оправдал пять участников ЧВК «Енот», обвиняемых в разбоях и кражах
04 июня 2024, 14:19

Фото: iStock/Zolnierek

Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников ЧВК «Енот». Об этом пишет РИА Новости.
«Оправдать за непричастностью... Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах», — огласил приговор судья.

Сообщается, что экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и остальных фигурантов освободили в зале суда. Из решения следует, что они непричастны к вменяемым им преступлениям. За ними признали право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.

Обвинение просило для них от 12 до 17 лет строгого режима, а также требовало оштрафовать на крупные суммы.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд принял решение отправить бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова в колонию на шесть лет за крупные взятки, однако освободил его в зале заседания в связи с отбытием наказания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рада приняла закон об английском как языке международного общения
04 июня 2024, 14:19

Фото: iStock/Ekaterina79

Верховная рада приняла во втором чтении закон о применении английского языка на Украине. Об этом написал депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что данный закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения на украинской территории. Примечательно, что этот законопроект был внесен в Раду летом прошлого года президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что почти половина украинцев не знает английского языка. Правительство намерено в дальнейшем запустить программу по его изучению и расширить употребления данного языка в определенных сферах жизни.

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Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай
04 июня 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. Об этом говорится на сайте Кремля.
Глава государства во время встречи предложил Турчаку вернуться в исполнительные органы власти и возглавить Республики Алтай. Путин отметил, что у политика имеется хороший опыт.

Турчак на встрече с российским лидером поблагодарил его за доверие и пообещал сделать все, чтобы раскрыть потенциал региона.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что покидает свой пост. Отмечается, что Хорохордин уходит с этой должности по причине перехода на новое место работы.

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#Алтай
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В Италии Макрону предложили ехать воевать на Украину
Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону ехать воевать на Украину
04 июня 2024, 13:34

Фото: сайт Кремля

Надеть каску и отправиться воевать на Украине предложили французскому президенту Эммануэлю Макрону. С таким предложением выступил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает Adnkronos.
«Я говорю Макрону: поезжайте в Украину воевать, наденьте шлем и не злите итальянцев», – сказал Сальвини.

Он указал, что его партия прежде всего выбирает мир. По словам Сальвини, Макрон — один из «поджигателей конфликтов» и их в последнее время стало слишком много.

Сальвини часто критикует альянс и Евроссоюз за их позицию наращивать военную помощь киевскому режиму.

Недавно вице-премьер Италии назвал главного дипломата Европы Жозепа Борреля подрывником за то, что тот поддержал планы разрешить Киеву бить по российским территориям.

Кроме того, Сальвини считает безумием предположения на тему использования итальянского и другого западного вооружения, чтобы обстреливать мирные города за пределами Украины.

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#италия
#украина
#эммануэль макрон
#война
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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
04 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/Alexyz3d

Во вторник Соединенные Штаты провели очередной учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг Космических сил США.
«В ночь на вторник, 4 июня, в 00:56 (10:56 по московскому времени) Командование глобальных ударов ВВС США осуществило тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — говорится в заявлении, размещенном на сайте базы.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия запросила у США объяснения по поводу размещения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»
SZ: Байден пошел на большие уступки правительству ФРГ по «Северному потоку-2»
04 июня 2024, 13:23

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден сделал значительные уступки Германии в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно благодаря секретным документам, предоставленным министерством экономики ФРГ газете Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда.
В публикации было обнародовано множество документов, связанных с контактами Германии и США по поводу газопровода. Сообщается, что предыдущий президент США Дональд Трамп решительно выступал против «Северного потока-2» и ввел санкции для его остановки.

Однако, согласно депеше, направленной немецким посольством в Вашингтоне в Берлин, Байден пошел на крупные уступки правительству Германии.

Летом 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправила в США высокопоставленных чиновников, которые вместе с американскими коллегами согласовали резолюцию. В соответствии с этим документом, Берлин по настоянию Вашингтона обязался предотвратить использование Россией энергоносителей в качестве политического инструмента.

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