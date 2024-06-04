Военно-транспортная авиация РФ прекратить эксплуатацию Ан-22 с 2024 года

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Военно-транспортная авиация ВКС РФ с 2024 года перестанет эксплуатировать самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Такое заявление сделал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его словам, неофициальной столицей ВТА является Тверь.
Он уточнил, что всего было выпущено 67 самолётов, при этом часть из них осталась на Украине.
Ан-22 «Антей» является первым в мире и самым большим турбовинтовым военно-транспортным самолётом. Его выпускали до 1976 года. Машина способна переносить до 80 тонн груза.
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«Здесь базируется 12-я дивизия, она называется самой тяжелой дивизией в мире. Потому что на вооружении сейчас состоят Ан-124. Самый большой в мире серийно производимый самолет — больше Ан-124 «Руслан» нет. И до этого были легендарные «Антеи», которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию», — сказал Бенедиктов.
Он уточнил, что всего было выпущено 67 самолётов, при этом часть из них осталась на Украине.
Ан-22 «Антей» является первым в мире и самым большим турбовинтовым военно-транспортным самолётом. Его выпускали до 1976 года. Машина способна переносить до 80 тонн груза.
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Элина Позднякова